Первые автономные такси появились на улицах Лондона

Компания Uber совместно с британским разработчиком технологий автономного вождения Wayve запустила в столице Великобритании первые в городе пассажирские поездки на автономных такси, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Лондона.

Для поездок используются полностью электрические Ford Mustang Mach-E, оснащенные системой искусственного интеллекта и датчиками, которые контролируют пространство вокруг машины. В салоне установлен интерактивный экран с поддержкой 64 языков. С его помощью пассажир может начать поездку и отслеживать запланированный маршрут.

При этом речь пока не идет о полностью беспилотных поездках без человека за рулем. На начальном этапе автомобили работают в режиме контролируемого автономного вождения: в салоне находится обученный водитель частного такси, который следит за дорожной ситуацией и при необходимости может взять управление на себя.

Пассажир также может отказаться от автомобиля Wayve и выбрать обычную поездку еще до его прибытия.

На первом этапе автомобили Wayve смогут перевозить пассажиров по всему Лондону, за исключением аэропортов. Их количество планируется постепенно увеличивать с учетом спроса, готовности технологии и требований регуляторов. По данным Uber, более 140 тыс жителей Лондона уже включили в настройках приложения предпочтение, повышающее вероятность получить автомобиль Wayve.

Глава и сооснователь Wayve Алекс Кендалл отметил, что Лондон был выбран для первого публичного запуска не случайно. По его словам, британская столица — один из самых сложных городов мира с точки зрения вождения.

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