Роботакси без руля будут перевозить пассажиров в США

Подразделение Amazon Zoox получило одобрение в США на ограниченное коммерческое внедрение своего нового роботакси без рулевого колеса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

В Zoox заявили, что решение Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) дает компании федеральное разрешение на коммерческое использование до 2500 транспортных средств в течение следующих двух лет, а также на взимание платы сначала в Лас-Вегасе, а затем в других регионах по мере выполнения различных требований штата.

В настоящее время Zoox перевозит пассажиров в некоторых районах Лас-Вегаса и Сан-Франциско в рамках тестирования. NHTSA предъявляет к Zoox дополнительные требования по отчетности о таких проблемах, как аварии или несанкционированные остановки на дорогах. Регулирующий орган будет корректировать условия в зависимости от поведения транспортных средств.

Освобождение от федеральных правил, требующих контроля за вождением со стороны человека, является важным успехом для компаний, разрабатывающих роботакси с нуля, а не модифицирующих обычные автомобили в соответствии с правилами безопасности.

Наряду с Zoox, чей электромобиль имеет два ряда сидений и развивает максимальную скорость 75 миль в час, другие компании, такие как Tesla и Waymo от Alphabet, стремятся расширить сферу услуг беспилотных такси в США.

NHTSA планирует разработать первые федеральные стандарты безопасности для автоматизированных систем вождения к концу срока полномочий администрации Трампа. Ведомство также предлагает пересмотреть некоторые существующие правила с учетом интересов водителей-людей, такие как требование использования педалей тормоза и зеркал заднего вида.

Ранее сообщалось, что Tesla запустила беспилотные роботакси в США.