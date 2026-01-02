РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:29, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Первая за 30 лет реконструкция магистрального канала проводится в ВКО

    Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» проводит первую за более чем 30 лет реконструкцию магистрального канала «Победа» и его головного сооружения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

    Первая за 30 лет реконструкция магистрального канала проводится в ВКО
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации.

    На сегодня выполнены работы по механизированной очистке участка канала протяженностью 6 км. Полное завершение проекта планируется до конца 2026 года.

    Первая за 30 лет реконструкция магистрального канала проводится в ВКО
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    — Осуществляется закупка и поставка материалов, необходимых для проведения строительно-монтажных работ. Все мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. Оставшиеся работы будут возобновлены в этом году, — сообщил директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Даулет Жанысов.

    Первая за 30 лет реконструкция магистрального канала проводится в ВКО
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации.

    Напомним, проекты по полному восстановлению водохранилищ и каналов в восточных регионах Казахстана разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК ВКО Восточно-Казахстанская область Вода Водохранилище
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают