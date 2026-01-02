Первая за 30 лет реконструкция магистрального канала проводится в ВКО
Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» проводит первую за более чем 30 лет реконструкцию магистрального канала «Победа» и его головного сооружения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
На сегодня выполнены работы по механизированной очистке участка канала протяженностью 6 км. Полное завершение проекта планируется до конца 2026 года.
— Осуществляется закупка и поставка материалов, необходимых для проведения строительно-монтажных работ. Все мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. Оставшиеся работы будут возобновлены в этом году, — сообщил директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Даулет Жанысов.
Напомним, проекты по полному восстановлению водохранилищ и каналов в восточных регионах Казахстана разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации.