Первая южнокорейская коммерческая ракета разбилась через 30 секунд после запуска

Согласно информации компании, ракета стартовала с космодрома Алькантара в 22:13 в понедельник (по местному времени).

Однако аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.

Ракета упала в пределах безопасной наземной зоны, жертв и дополнительных повреждений не зафиксировано.

Во время прямой трансляции запуска на YouTube сразу после старта были замечены языки пламени, после чего трансляция была прервана.

Ракета несла полезную нагрузку, включающую пять спутников, предназначенных для вывода на низкую околоземную орбиту высотой 300 километров.

В случае успеха компания Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, которая вывела бы на орбиту спутник заказчика.

Запуск ракеты откладывался трижды с момента первоначальной даты, назначенной компанией на 22 ноября.

