США впервые запустили дискообразные спутники на низкую околоземную орбиту

Компания Rocket Lab 18 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Electron с четырьмя экспериментальными спутниками нового типа DiskSat. Пуск состоялся с космодрома Wallops Island в штате Вирджиния.

Миссия под названием Don’t Be Such a Square дала старт программе Space Test Program STP-S30, реализуемой Командованием космических систем Космических сил США. В рамках миссии впервые в истории будут эксплуатироваться спутники DiskSat, разработанные корпорацией The Aerospace Corporation при финансовой поддержке NASA.

Аппараты DiskSat имеют дискообразную форму диаметром около 1 метра и толщиной порядка 2,5 сантиметра, что сопоставимо с размерами стандартного люка. В отличие от традиционных кубсатов, такая конфигурация обеспечивает большую полезную площадь и повышенную энергетическую эффективность, создавая дополнительные возможности для размещения научной аппаратуры и расширения функционала малых космических аппаратов.

По данным NASA, ориентация DiskSat с постоянным наведением одной плоскости на Землю позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и теоретически выполнять миссии на очень низких орбитах, включая высоты менее 300 километров, что представляет интерес для задач дистанционного зондирования Земли. В рамках текущей миссии спутники были выведены на орбиту высотой около 550 километров, что произошло примерно через 55 минут после старта.

Изначально запуск планировался на апрель 2026 года, однако по запросу Космических сил США график был ускорен. Данная миссия стала 20-м запуском Rocket Lab в 2025 году, что является рекордным показателем для компании за один календарный год и подтверждает ее роль одного из ключевых операторов в сегменте оперативного выведения малых спутников на орбиту.

