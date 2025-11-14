РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:53, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Перевозки по Транскаспийскому маршруту через Казахстан достигли 2,8 млн тонн

    Казахстан и Узбекистан рассматривают развитие транзитных коридоров как стратегический фактор роста региональной торговли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

    Арман Шаккалиев
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    В Ташкенте прошло первое заседание Совета министров торговли и инвестиций государств Центральной Азии и Азербайджана, в котором принял участие  министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

    По его словам, в прошлом году объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через Казахстан составил около 2,8 млн тонн, увеличившись на 35% по сравнению с предыдущим годом. Казахстанская сторона предложила усилить координацию тарифной политики, ускорить цифровизацию логистических процессов, модернизировать инфраструктуру и внедрить механизмы «безбумажной торговли» для снижения издержек бизнеса и повышения пропускной способности коридоров.

    Также министр отметил, что цифровая интеграция Казахстана и Узбекистана способна ускорить торговые операции, облегчить движение товаров и людей, а также создать единое цифровое пространство для государственных и бизнес-сервисов.

    После заседания Совета министров участники также приняли участие в международном форуме Great Silk Road Business Cooperation Forum — 2025, который объединил представителей министерств, торговых палат и крупных компаний шести стран региона, обсуждающих вопросы развития кооперации, логистики и инвестиций. От Казахстана в форуме участвуют около 50 компаний, прибывших в составе бизнес-миссии.

    Ранее мы писали, что Казахстан и Узбекистан реализуют 78 совместных проектов на 1,7 млрд долларов.

    Торговля Сотрудничество Узбекистан Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции
    Анастасия Палагутина
    Автор
