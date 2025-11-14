Казахстан и Узбекистан реализуют 78 совместных проектов на 1,7 млрд долларов

В мероприятии принял участие министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. В своем выступлении он подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан остаются основными драйверами экономического роста Центральной Азии. На долю двух стран приходится около 80% всей взаимной региональной торговли. По итогам девяти месяцев текущего года двусторонний товарооборот достиг 3,4 млрд долларов США, продемонстрировав рост более чем на 18%. По словам Армана Шаккалиева, эти показатели подтверждают устойчивость динамики и результативность системной работы правительств и деловых кругов двух государств.

— Министр обозначил стратегическую задачу — увеличение взаимной торговли Казахстана и Узбекистана до 10 млрд долларов США. По его словам, достижение этой цели требует перехода от традиционной торговли сырьевыми товарами к развитию совместных производств, углублению промышленной кооперации и созданию экспортоориентированных цепочек добавленной стоимости. На сегодняшний день в Казахстане функционируют более 2 400 предприятий с участием узбекского капитала, включая почти 500 совместных компаний. Портфель двустороннего сотрудничества насчитывает 78 проектов общей стоимостью свыше 1,7 млрд долларов США, из которых 13 проектов на сумму 220,9 млн долларов уже успешно реализованы, — говорится в сообщении.

Особое внимание в выступлении министр уделил вопросам развития агропромышленного комплекса. Казахстан предложил партнерской стороне переход к формированию полных производственных цепочек, включая откормочные площадки, переработку мяса и молока, развитие масложировой отрасли и создание приграничных агрокластеров. Казахстанская сторона также выразила готовность расширить экспортную корзину агропромышленной продукции объемом около 14,5 млн тонн, включая зерновые, бобовые, масличные культуры, муку и растительное масло. Реализация таких инициатив позволит укрепить продовольственную безопасность и вывести совместную продукцию на рынки Китая, Ближнего Востока и Южной Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан и Туркменистан создадут торговые дома для укрепления экономического сотрудничества.