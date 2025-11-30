РУ
    20:40, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Перестрелка произошла в торговом центре в Кремниевой долине

    «Чёрная пятница» обернулась трагедией для посетителей крупнейшего торгового центра в Северной Калифорнии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    Перестрелка произошла в торговом центре в Кремниевой долине
    Фото: Bild

    В 17:35 28 ноября в переполненном Westfield Valley Fair возле универмага Macy’s раздалась стрельба.

    По данным Los Angeles Times, звонившие в службу спасения сообщили о следах крови и гильзах у входа в магазин. После выстрелов люди в панике выбегали из торгового центра, другие искали укрытие в магазинах, прятались за стеллажами и вешалками с одеждой.

    В Bloomingdale’s сотрудники укрыли клиентов в подсобных помещениях и заблокировали двери.

    «Это была массовая паника. Здание почти тряслось», — рассказал Los Angeles Times Шон К.

    Полиция прибыла через несколько минут, но к тому моменту стрелявший уже исчез. Полицейские и спасатели обнаружили мужчину, женщину и 16-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. Их доставили в больницы, они вне опасности.

    По предварительным данным полиции, речь идет не о теракте, а о конфликте между неизвестным стрелком и раненым мужчиной. Женщина и девочка, по словам сержанта Хорхе Гарибая, «не имели никакого отношения к инциденту» и, похоже, стали случайными пострадавшими.

    Вскоре после прибытия полиции люди смогли выйти из укрытий и покинуть здание. Поиски стрелка продолжаются.

    Напомним, Дональд Трамп обещал перепроверить каждого иностранца после стрельбы в Вашингтоне. Двое нацгвардейцев США, раненных в результате стрельбы, скончались от полученных травм

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
