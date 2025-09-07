Перестановки в акиматах и госорганах: кого назначили на новые должности

По согласованию с Администрацией Президента Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области. Ранее он был государственным инспектором Администрации Президента.

Асхат Оралов окончил ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва и МГИМО, имеет степень PhD. Свою карьеру начал в сфере молодежной политики, позже занимал руководящие должности в партии «Нур Отан» («Amanat»), акиматах Астаны и Павлодарской области, Министерстве информации и общественного развития. В 2023 году был назначен министром культуры и спорта, а в последние годы работал государственным инспектором в Администрации Президента.

Изменения затронули Кызылординскую область. Ерлана Бердибаева назначили председателем правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур». Он родился в Кызылорде, трудовую деятельность начал в 1984 году инспектором государственных доходов Жанакорганского района. В разные годы работал экономистом, учителем, старшим инспектором и ревизором комитета финансового контроля. С 1996 по 2009 годы занимал должности в финансовом комитете и налоговой полиции Кызылординской области. Позже руководил учебным центром, геологоразведочной экспедицией, городскими отделами жилищной инспекции и ЖКХ. В 2017–2019 годах возглавлял отдел административно-правовой работы управления архитектурно-строительного контроля, затем был заместителем акима города. С 2020 года до назначения в СПК «Байконур» руководил департаментом государственных активов и приватизации Кызылординской области.

Новый заместитель у акима появился и в СКО. Там был назначен Нурлан Кенесов. Он родился 29 мая 1983 года в Караганде, окончил Карагандинский государственный технический университет, а также обучался по программе «Болашак» в Imperial College London и в Национальной школе государственной политики Академии госуправления при Президенте РК. Кенесов начинал карьеру в Министерстве индустрии и новых технологий, затем работал в партии «Нур Отан»(«Amanat»), аппарате акима Южно-Казахстанской области, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности. В 2019–2022 годах был акимом Тимирязевского района СКО, позже занимал руководящие должности в Министерстве промышленности и строительства, а также Министерстве транспорта (до назначения работал директором департамента транспортной политики Минтранса РК. На новой должности он будет курировать вопросы торговли, инвестиций, предпринимательства, промышленности, природных ресурсов, медицины, туризма и экологии.

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды, по согласованию с Администрацией Президента и маслихатом города, акимом Алатауского района назначен Данияр Кирикбаев. Родился он 29 апреля 1986 года в Жамбылском районе Алматинской области. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова и Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Б. Гончарова. Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковском секторе, затем работал в «Қазақстан темір жолы», Генеральной прокуратуре, Аппарате Сената и Верховном суде. Был руководителем Администратора судов по Алматы. В 2019–2021 годах возглавлял филиал ГК «Правительство для граждан» в Алматы, после чего руководил управлением развития коммунальной инфраструктуры города. С апреля 2024 года занимал должность главы управления градостроительного контроля Алматы.

К исполнению своих обязанностей приступил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек. Сообщается, что в течение трех лет он проходил обучение в докторантуре Академии государственного управления при Президенте РК. Нариман Ермек — врач-уролог-андролог высшей категории, менеджер здравоохранения, имеет степень «Доктор государственного управления», высшее юридическое образование по специальности «Международное право», магистратуру по экономике и бизнесу, а также степень доктора делового администрирования (DBA).

Внутренние изменения произошли в структуре МЧС РК: постановлением Правительства РК вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Ерболат Садырбаев, ранее возглавлявший ГУ «Казселезащита» МЧС. Родился в 1982 году в Жамбылской области. Имеет степень PhD в области государственного и местного управления, окончил Таразский государственный университет им. М. Дулати, Казахский государственный юридический университет и Академию государственного управления при Президенте РК. В разные годы работал в коммерческих структурах, Администрации Президента, Министерстве регионального развития, Верховном суде, а также занимал руководящие должности в Алматинском городском суде, фонде «Самрук-Казына» и АО «Казпочта». Позднее трудился в Управлении делами Президента, в том числе в государственном фонде «Астана-20», а с ноября 2024 года руководил ГУ «Казселезащита» МЧС.

В свою очередь были назначены новые руководители ГУ «Казселезащита» и Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС. Директором Научного центра стал Жапсарбай Султанбеков, ранее занимавший должность заместителя руководителя «Казселезащиты». Он родился в 1982 году в Шымкенте, имеет высшее образование, опыт работы в частных структурах, банковской сфере и госорганах. В МЧС отметили, что его назначение направлено на развитие научных исследований и совершенствование системы мониторинга и предупреждения сейсмических рисков. Руководителем «Казселезащиты» назначен Аслан Сабыржанулы, 1983 года рождения, родом из Алматы. Он имеет высшее образование, работал в государственных органах и частных компаниях, а ранее возглавлял РГП на ПХВ «Селденқорғау Құрылыс» МЧС РК.

Градостроительную сферу Алматы возглавил Олжас Тулебаев — распоряжение было подписано акимом Алматы Дарханом Сатыбалды. Он родился 29 октября 1988 года в Ушарале Алакольского района Алматинской области. В 2009 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, а в 2020 году — Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л. Б. Гончарова. Свою карьеру начал в 2006 году мастером в ТОО «Ауыл Құрылысы», где впоследствии стал инженером и заместителем генерального директора. С 2012 года занимал должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, а в 2016–2019 годах возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции и строительного надзора в Алатауском и Бостандыкском районах. С 2020 года работал заместителем руководителя управления градостроительного контроля Алматы.

Кадровые назначения коснулись финансового регулятора РК. Распоряжением Главы государства первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка назначен Тимур Абилкасымов. Родился 21 сентября 1989 года в Алматы. Окончил KIMEP, London Metropolitan University и Johns Hopkins University (онлайн). Свою карьеру начинал в банковском секторе, затем работал в «ҚазМұнайГаз Өнімдері», «Казахстан темір жолы», а также в консалтинговой компании «Radius Advisory Lab». В 2021–2024 годах занимал должность советника председателя и CDO Агентства по регулированию и развитию финрынка, после чего возглавлял корпоративный фонд «NAC Analytica». С сентября 2024 года был заместителем председателя Агентства.

Управление образования области Абай теперь возглавляет Бауыржан Ердембеков. Он родился в 1974 году в Семипалатинске, окончил Семипалатинский государственный университет по специальности «Казахский язык и литература», а также Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по направлению «Государственное и местное управление». Трудовой путь начал учителем казахского языка и литературы в Жарминском районе. В разные годы занимал должности декана, проректора, заведующего кафедрой, советника ректора, ректора вузов, а также председателя правления НАО «Университет имени Шакарима». До нового назначения работал профессором кафедры казахской филологии и журналистики в этом же университете.

Постановлением Правительства РК Жанибек Тайжанов назначен вице-министром транспорта. Родился в 1982 году в Акмолинской области, окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения и Академию гражданской авиации. Трудовую деятельность начал в 2003 году, многие годы работал в филиалах НК «Қазақстан темір жолы». В 2014–2019 годах занимал должность директора департамента в Министерстве по инвестициям и развитию, а затем в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В 2019–2022 годах был заместителем председателя Комитета транспорта МИИР РК, после чего возглавлял АО «Пассажирские перевозки». С октября 2024 года руководил Комитетом железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.