    22:38, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бауыржан Ердембеков возглавил управление образования области Абай

    С 5 сентября 2025 года руководителем управления образования области Абай назначен Бауыржан Ердембеков, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат области Абай

    Бауыржан Ердембеков родился в 1974 году в городе Семипалатинск. В 1996 году окончил Семипалатинский государственный университет по специальности «Казахский язык и литература», в 2016 году — Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности учителя казахского языка и литературы школы имени Лекерова села Асқаралы Жарминского района.

    В разные годы работал на разных должностях: деканом, проректором факультета заочного обучения Семипалатинского университета имени М. Ауэзова, заведующим кафедры казахской литературы филологического факультета Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, советником ректора Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова, ректором Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова, председателем правления — ректором НАО «Университет имени Шакарима», главным научным сотрудником научно-исследовательского центра «Абай және ұлттық руханият».

    До нынешнего назначения работал профессором кафедры казахской филологии и журналистики некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима».

    Ранее мы писали, что полномочия акима Семея Талгата Муратова досрочно прекращены на основании распоряжения акима области Абай.

