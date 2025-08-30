РУ
    19:40, 29 Август 2025 | GMT +5

    Полномочия акима Семея Талгата Муратова прекращены досрочно

    Полномочия акима Семея Талгата Муратова досрочно прекращены на основании распоряжения акима области Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Талгат Муратов ушел с поста акима Семея
    Фото: акимат города Семей

    Документ подписан главой региона ещё 18 августа. Но известно об этом стало только сейчас, после опубликования постановления территориальной избирательной комиссии города о новых выборах.

    Комиссия приняла решение провести голосование 12 октября 2025 года. Документ с календарным планом мероприятий опубликован в городских газетах, а также на официальном сайте комиссии.

    Регистрация кандидатов завершится 16 сентября. В этот же день будет объявлен полный список претендентов.

    В пресс-службе акимата города уточнили, что бывший руководитель написал заявление по собственному желанию. С конца апреля он находился в отпуске, обязанности градоначальника исполняет заместитель акима Бекжан Бапышев.

    Напомним, Талгат Муратов возглавлял Семей с декабря 2024 года. До этого он руководил Бескарагайским районом области Абай, а также занимал руководящие должности в архитектурно-строительных подразделениях Жарминского и Бескарагайского районов.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Семей Назначения Отставки Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
