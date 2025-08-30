Полномочия акима Семея Талгата Муратова прекращены досрочно
Полномочия акима Семея Талгата Муратова досрочно прекращены на основании распоряжения акима области Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ подписан главой региона ещё 18 августа. Но известно об этом стало только сейчас, после опубликования постановления территориальной избирательной комиссии города о новых выборах.
Комиссия приняла решение провести голосование 12 октября 2025 года. Документ с календарным планом мероприятий опубликован в городских газетах, а также на официальном сайте комиссии.
Регистрация кандидатов завершится 16 сентября. В этот же день будет объявлен полный список претендентов.
В пресс-службе акимата города уточнили, что бывший руководитель написал заявление по собственному желанию. С конца апреля он находился в отпуске, обязанности градоначальника исполняет заместитель акима Бекжан Бапышев.
Напомним, Талгат Муратов возглавлял Семей с декабря 2024 года. До этого он руководил Бескарагайским районом области Абай, а также занимал руководящие должности в архитектурно-строительных подразделениях Жарминского и Бескарагайского районов.