Полномочия акима Семея Талгата Муратова прекращены досрочно

Документ подписан главой региона ещё 18 августа. Но известно об этом стало только сейчас, после опубликования постановления территориальной избирательной комиссии города о новых выборах.

Комиссия приняла решение провести голосование 12 октября 2025 года. Документ с календарным планом мероприятий опубликован в городских газетах, а также на официальном сайте комиссии.

Регистрация кандидатов завершится 16 сентября. В этот же день будет объявлен полный список претендентов.

В пресс-службе акимата города уточнили, что бывший руководитель написал заявление по собственному желанию. С конца апреля он находился в отпуске, обязанности градоначальника исполняет заместитель акима Бекжан Бапышев.

Напомним, Талгат Муратов возглавлял Семей с декабря 2024 года. До этого он руководил Бескарагайским районом области Абай, а также занимал руководящие должности в архитектурно-строительных подразделениях Жарминского и Бескарагайского районов.