    17:30, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Переход Рафах между Египтом и сектором Газа начали открывать в тестовом режиме

    Пограничный переход Рафах сегодня открывается в тестовом режиме для ограниченного передвижения жителей сектора Газа. Об этом заявило израильское управление по гражданским делам на палестинских территориях, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    «Рафах»
    Фото: aa.com.tr

    Речь идет о единственном переходе между Египтом и сектором Газа, который с мая 2024 года оставался закрытым.

    По данным израильского портала ynet, сегодня переход работает в «пробном» формате, а регулярное движение людей в обоих направлениях планируется запустить с завтрашнего дня.

    Израиль подчеркивает, что любое пересечение границы возможно только после предварительной проверки безопасности.

    По оценкам израильской стороны, ежедневно сектор Газа смогут покидать около 150 человек, еще примерно 50 — возвращаться обратно. Вернуться разрешат только палестинцам, покинувшим Газу во время войны: речь идет примерно о 42 тысячах человек.

    Переход Рафах считается главным окном сектора Газа во внешний мир. До войны между Израилем и ХАМАС через него проходила значительная часть международной гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что Израиль подтвердил гибель 70 тысяч человек в Газе.

    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Египет Израиль
    Жанара Мухамедиярова
