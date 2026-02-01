Переход Рафах между Египтом и сектором Газа начали открывать в тестовом режиме

Речь идет о единственном переходе между Египтом и сектором Газа, который с мая 2024 года оставался закрытым.

По данным израильского портала ynet, сегодня переход работает в «пробном» формате, а регулярное движение людей в обоих направлениях планируется запустить с завтрашнего дня.

Израиль подчеркивает, что любое пересечение границы возможно только после предварительной проверки безопасности.

По оценкам израильской стороны, ежедневно сектор Газа смогут покидать около 150 человек, еще примерно 50 — возвращаться обратно. Вернуться разрешат только палестинцам, покинувшим Газу во время войны: речь идет примерно о 42 тысячах человек.

Переход Рафах считается главным окном сектора Газа во внешний мир. До войны между Израилем и ХАМАС через него проходила значительная часть международной гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Израиль подтвердил гибель 70 тысяч человек в Газе.