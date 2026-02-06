Переговоры в Абу-Даби: согласован обмен 314 пленными между Россией и Украиной

О достигнутой договоренности сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, соглашение стало результатом детальных и продуктивных переговоров.

— Этот результат был достигнут в ходе мирных переговоров, которые были детальными и продуктивными. Несмотря на то, что значительная работа еще предстоит, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по завершению войны в Украине, — отметил Уиткофф.

По словам Уиткоффа, это первый обмен пленными между сторонами за последние пять месяцев.

Он добавил, что обсуждения будут продолжены, а в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.

Американский спецпосланник также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за предоставление площадки для консультаций и отметил роль президента США Дональда Трампа в достижении договоренности.

В четверг глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о начале второго дня переговоров, отметив, что работа продолжается в тех же форматах, что и ранее.

— Второй день переговоров в Абу-Даби начался. Мы работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, рабочие группы и последующая координация позиций. Итоги будут подведены позже, — написал Умеров.

Со своей стороны российский переговорщик Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса в ходе консультаций, отметив, что обсуждения продвигаются в позитивном направлении.

Источник, на который ссылается ТАСС, также отметил, что обсуждения будут продолжены, а даты возможных новых встреч будут согласовываться по дипломатическим каналам. Также сообщается, что атмосфера на переговорах «более деловая», чем на предыдущих встречах, хотя между членами делегаций есть «разногласия». Агентство также сообщило со ссылкой на источник, что представители трех стран обсуждали «экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня».

Переговоры в Абу-Даби проходят во второй раз. Предыдущий раунд состоялся 23–24 января.