Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби перенесены
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты переговоры между Украиной, Россией и США, которые пройдут в Абу-Даби, определены на 4 и 5 февраля, передает Kazinform со ссылкой на BIlD.
Ранее предполагалось, что консультации стартуют уже в сегодня, 1 февраля, в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Зеленский заявил, что Украина готова к «содержательному разговору».
Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026
По данным источников, прогресс в переговорах есть по ряду технических вопросов, однако ключевые разногласия сохраняются.
Параллельно США ведут отдельные контакты с Москвой. Так, американский переговорщик Стив Уиткофф накануне сообщил о продуктивной встрече в Майами с российским представителем Кириллом Дмитриевым.