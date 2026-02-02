РУ
    19:20, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби перенесены

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты переговоры между Украиной, Россией и США, которые пройдут в Абу-Даби, определены на 4 и 5 февраля, передает Kazinform со ссылкой на BIlD.

    Зеленский, Трамп, Путин
    Коллаж: dialog.ua

    Ранее предполагалось, что консультации стартуют уже в сегодня, 1 февраля, в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Зеленский заявил, что Украина готова к «содержательному разговору».

    По данным источников, прогресс в переговорах есть по ряду технических вопросов, однако ключевые разногласия сохраняются.

    Параллельно США ведут отдельные контакты с Москвой. Так, американский переговорщик Стив Уиткофф накануне сообщил о продуктивной встрече в Майами с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

    Теги:
    Украина Переговоры Россия США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
