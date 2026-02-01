Переговоры США и России во Флориде: Вашингтон говорит о «продуктивной встрече»
По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, 31 января американские официальные лица провели «продуктивную и конструктивную» встречу с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
По его словам, встреча прошла во Флориде в рамках посреднических усилий США, направленных на прекращение войны России против Украины.
— Мы воодушевлены этой встречей, которая показывает, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту Трампу за его важную роль в поиске прочного и долгосрочного мира, — написал Уиткофф в соцсети X.
Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 31, 2026
Он добавил, что в состав американской делегации, кроме него самого, вошли министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Constructive meeting with the US peacemaking delegation. Productive discussion also on the U.S.–Russia Economic Working Group. 🕊️ https://t.co/qrKMIdXjJO— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 31, 2026
О «конструктивной встрече» с американской делегацией также заявил Кирилл Дмитриев. Он сообщил в X, что на субботних переговорах во Флориде обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества России с США.
Напомним, в Абу-Даби прошли двухдневные консультации по Украине.