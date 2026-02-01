РУ
    00:56, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Переговоры США и России во Флориде: Вашингтон говорит о «продуктивной встрече»

    По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, 31 января американские официальные лица провели «продуктивную и конструктивную» встречу с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    с
    Фото: openmedia.io

    По его словам, встреча прошла во Флориде в рамках посреднических усилий США, направленных на прекращение войны России против Украины.

    — Мы воодушевлены этой встречей, которая показывает, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту Трампу за его важную роль в поиске прочного и долгосрочного мира, — написал Уиткофф в соцсети X.

    Он добавил, что в состав американской делегации, кроме него самого, вошли министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    О «конструктивной встрече» с американской делегацией также заявил Кирилл Дмитриев. Он сообщил в X, что на субботних переговорах во Флориде обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества России с США.

    Напомним, в Абу-Даби прошли двухдневные консультации по Украине.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
