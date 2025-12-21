Переговоры России и США в Майами продолжатся 20-21 декабря

— Дискуссии проходят конструктивно, — сообщил журналистам Кирилл Дмитриев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в США, чтобы встретиться со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 20 декабря.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о проведении встречи в Майами «с американскими и европейскими партнерами», не сообщая подробностей.

Ранее лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.