РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Переговоры России и США в Майами продолжатся 20-21 декабря

    Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что его переговоры в Майами (штат Флорида) по Украине продолжатся 20 и 21 декабря по местному времени, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
    Фото: © Сергей Булкин/ ТАСС

     — Дискуссии проходят конструктивно, — сообщил журналистам Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в США, чтобы встретиться со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 20 декабря.

    Как сообщалось ранее, 20 декабря в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о проведении встречи в Майами «с американскими и европейскими партнерами», не сообщая подробностей.

    Ранее лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине

    Теги:
    Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают