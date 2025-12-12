Переговоры между Астаной и Тегераном отражают новую динамику взаимодействия в Каспийском регионе

Научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения утверждает, что в последние годы отношения между Казахстаном и Ираном проходят через этап трансформации, переходя от стандартного дипломатического взаимодействия к прагматичному стратегическому партнерству между соседями, которые разделяют акваторию Каспийского моря.

— Данное развитие обусловлено, помимо прочего, глобальными геополитическими изменениями, и подкреплено значимым ростом двусторонней торговли, особенно в сельскохозяйственном секторе. Учитывая необходимость диверсификации глобальных торговых потоков, обе страны нашли друг в друге надежных партнеров. Можно утверждать, что сотрудничество между Астаной и Тегераном строится на общих потребностях в обеспечении продовольственной безопасности и создании устойчивых транзитных артерий, объединяющих две части евразийского континента, — считает спикер.

Иран смещает акцент своей внешней политики в отношении Центральной Азии, фокусируясь на экономической устойчивости и региональной интеграции. Краеугольным камнем нового подхода является Международный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC). Иран стремится использовать свое географическое положение в качестве востребованного транзитного хаба, позволяя Тегерану не только получать доходы от транспортных потоков, но и интегрироваться в региональные торговые цепочки.

— Переговоры на высшем уровне отражают новую динамику и в Каспийском регионе, где фокус сместился от споров о правовом статусе моря к совместной эксплуатации его транспортного потенциала. В данном контексте стремительный рост экспорта казахстанского зерна в Иран (рост в 17,5 раза) и Азербайджан (рост в 116 раз до 707 тысяч тонн) с сентября 2024 по июнь 2025 года не является случайностью. Он предоставляет собой убедительные доказательства успешной реализации Ираном региональной стратегии по превращению в центральный узел, соединяющий постсоветское пространство с южными морскими путями и создающий диверсифицированное «экономическое кольцо стабильности». Эта взаимная зависимость от транзита укрепляет политическую стабильность отношений, делая их более устойчивыми к внешнему давлению, — говорит Куаныш Сайлау.

Другим важным элементом нового этапа сотрудничества между Казахстаном и Ираном, по его мнению, стал взрывной рост торговли аграрной продукцией. Этот сектор имеет стратегическое значение для обеих стран: для Ирана он является ключевым элементом обеспечения продовольственной безопасности, для Казахстана — важным направлением диверсификации экспортных рынков, снижающим зависимость от традиционных северных маршрутов.

— Однако потенциал аграрной торговли далеко не исчерпан. Иран является крупным производителем плодоовощной продукции (второе место в мире по производству киви, развитое овощеводство, выращивание риса), для которой Казахстан и рынки ЕАЭС представляют перспективный рынок сбыта. При этом, острая нехватка специализированного рефрижераторного флота и контейнеров на Каспии является главным ограничивающим фактором, который потребует дальнейших вложений со стороны всех задействованных сторон, — отмечает спикер.

Стратегическое партнерство между Казахстаном и Ираном имеет прочную экономическую основу, подкрепленную взаимной геополитической необходимостью. Значительный рост торговли стал катализатором, который вывел отношения на новый уровень, где прагматизм и общие интересы приводят к активному сотрудничеству и сравнительному повышению в вовлеченности Ирана в центральноазиатскую экономическую интеграцию. Долгосрочная жизнеспособность этого партнерства, по мнению эксперта, зависит от политической воли и совместных инвестиций для преодоления существующих барьеров, включая логистику на Каспии.

