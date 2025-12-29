Пенсионный возраст предложили повысить в Германии

В настоящее время в стране продолжается поэтапное увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет — этот процесс должен завершиться к концу текущего десятилетия. При этом граждане могут выйти на пенсию уже с 63 лет при наличии трудового стажа не менее 35 лет.

Экономический совет при Христианско-демократическом союзе (ХДС), входящем в правящую коалицию, выступил с призывом продолжить реформу и рассмотреть повышение пенсионного возраста выше 67 лет. Генеральный секретарь совета Вольфганг Штайгер отметил, что Германия могла бы ориентироваться на опыт Швеции, Дании и Нидерландов.

По его словам, в этих странах устойчивость пенсионной системы обеспечивается за счет постепенного повышения пенсионного возраста, формирования пенсионных резервов и более активного вовлечения пожилых людей в экономическую и общественную жизнь на фоне старения населения.

Разработка новой концепции пенсионной политики названа одной из ключевых задач нового правительства ФРГ. Вместе с тем в коалиционном соглашении закреплены гарантии сохранения уровня пенсий на отметке 48% от прежней заработной платы, а также возможность выхода на пенсию с 63 лет.

Ранее мы писали, какие категории граждан могут уйти на заслуженный отдых до наступления общеустановленного пенсионного возраста.

Также сообщалось, что повышения пенсионного возраста во Франции и России не будет.