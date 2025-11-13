Повышения пенсионного возраста до 64 лет во Франции не будет

Принятая депутатами поправка означает, что пенсионный возраст во Франции до президентских выборов 2027 года останется на уровне 62 лет и девяти месяцев, а не будет повышен до 64 лет, как планировал президент страны Эмманюэль Макрон.

— Три с половиной миллиона французов смогут выйти на пенсию раньше, — заявила депутат-социалист Мелани Томин.

По мнению правительства, уступка обойдется бюджету в сумму до 400 млн евро в 2026 году и до 1,8 млрд евро в 2027 году. Теперь депутаты должны будут обсудить увеличение общего социального взноса (CSG) для финансирования заморозки пенсионной реформы. Кроме того, теперь это решение должна будет утвердить еще верхняя палата французского парламента — Сенат.

Премьер Лекорню выполнил условие социалистов

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню предложил Национальному собранию приостановить пенсионную реформу 14 октября, после того, как Макрон повторно назначил его главой правительства. Эта заморозка была одним из ключевых требований социалистов, голоса которых нужны Лекорню, чтобы избежать вотума недоверия, а также провести через парламент проект бюджета страны на 2026 год, что не удалось сделать его предшественнику Франсуа Байру .

Спорная пенсионная реформа во Франции

Эмманюэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет еще в апреле 2023 года. Необходимость этого президент Франции обосновал значительным дефицитом средств в пенсионном фонде. Закон был принят с помощью статьи Конституции 49.3, позволяющей делать это без обсуждения и голосования в парламенте.

Большинство французов, согласно опросам, отвергло реформу. После подписания Макроном соответствующего закона в стране прошли массовые протесты.

Прекращение использование статьи 49.3 для принятия законов в обход парламента — второе условие, которое социалисты поставили Лекорню. Тот обещал его также выполнить.

Напомним, в начале октября тысячи людей вышли на протесты против мер бюджетной экономии во Франции.

Мы также писали о том, что Макрон переназначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции.