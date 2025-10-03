РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:25, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Тысячи людей вышли на протесты против мер бюджетной экономии во Франции

    В четверг по всей Франции вновь прошла крупная забастовка трудящихся, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Франция вновь охвачена массовыми забастовками
    Фото: News.am

    Профсоюзы, студенты и работники государственного сектора выступили против предложенного правительством бюджета на 2026 год.

    Акции протеста, которые были названы «02 октября» частично парализовали транспорт, школы, больницы и даже энергетическую инфраструктуру, стали одними из крупнейших социальных движений со времен протестов против пенсионной реформы 2023 года.

    По данным Министерства внутренних дел, в полдень на демонстрацию вышло 85 тысяч человек и планировалось до 240 митингов. Всеобщая конфедерация труда Франции в свою очередь заявляет, что протестующих было 600 тысяч.

    В центре протестов — планы правительства по мерам жесткой экономии, которые, по словам профсоюзов, лягут на плечи простых граждан. В проект бюджета включено сокращение расходов на государственные услуги, социальное обеспечение и пенсии, а также отмена ряда льгот для работников.

    Премьер-министр Себастьян Лекорню, недавно вступивший в должность после политического кризиса, утверждает, что меры необходимы для сокращения дефицита и восстановления доверия инвесторов.

    В акциях задействованы крупнейшие профсоюзы страны — CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, FSU и UNSA. Основу движения составляют работники государственного сектора: учителя, медсёстры, машинисты метро и железнодорожники. К ним присоединились студенты, блокирующие университеты и школы, а также работники энергетики.

    В день забастовки были закрыты даже такие символы Франции, как Эйфелева башня, что наглядно показало масштаб протестов.

    Тем временем новый премьер-министр Себастьен Лекорню обещал «отказаться от пункта 3 статьи 49 Конституции», который позволяет правительству в одностороннем порядке принимать любой законопроект по вопросам финансового или социального обеспечения без голосования в парламенте.

    Лидер французской крайне правой оппозиции Марин Ле Пен уже приветствовала данный шаг Лекорню. 

    Напомним, 18 сентября во время очередной забастовки во Франции протестующие ворвались в здание Минэкономики. 

    Теги:
    Франция Протесты в мире Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
