Тысячи людей вышли на протесты против мер бюджетной экономии во Франции

Профсоюзы, студенты и работники государственного сектора выступили против предложенного правительством бюджета на 2026 год.

Акции протеста, которые были названы «02 октября» частично парализовали транспорт, школы, больницы и даже энергетическую инфраструктуру, стали одними из крупнейших социальных движений со времен протестов против пенсионной реформы 2023 года.

По данным Министерства внутренних дел, в полдень на демонстрацию вышло 85 тысяч человек и планировалось до 240 митингов. Всеобщая конфедерация труда Франции в свою очередь заявляет, что протестующих было 600 тысяч.

В центре протестов — планы правительства по мерам жесткой экономии, которые, по словам профсоюзов, лягут на плечи простых граждан. В проект бюджета включено сокращение расходов на государственные услуги, социальное обеспечение и пенсии, а также отмена ряда льгот для работников.

Премьер-министр Себастьян Лекорню, недавно вступивший в должность после политического кризиса, утверждает, что меры необходимы для сокращения дефицита и восстановления доверия инвесторов.

В акциях задействованы крупнейшие профсоюзы страны — CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, FSU и UNSA. Основу движения составляют работники государственного сектора: учителя, медсёстры, машинисты метро и железнодорожники. К ним присоединились студенты, блокирующие университеты и школы, а также работники энергетики.

В день забастовки были закрыты даже такие символы Франции, как Эйфелева башня, что наглядно показало масштаб протестов.

Тем временем новый премьер-министр Себастьен Лекорню обещал «отказаться от пункта 3 статьи 49 Конституции», который позволяет правительству в одностороннем порядке принимать любой законопроект по вопросам финансового или социального обеспечения без голосования в парламенте.

Лидер французской крайне правой оппозиции Марин Ле Пен уже приветствовала данный шаг Лекорню.

Напомним, 18 сентября во время очередной забастовки во Франции протестующие ворвались в здание Минэкономики.