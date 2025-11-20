Пенсионный возраст в России повышаться не будет

Володин подчеркнул, что слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб «интерпретировали» неправильно.

Она заявила, что выплаты будут увеличены, если выйти на пенсию на 10 лет позже.

Он также отметил, что «это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать».

16 ноября Светлана Бессараб в интервью ТАСС рассказала, что при отсрочке выхода на пенсию на пять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся на 36%, а фиксированная часть — на 45%. Отложенная на 10 лет пенсия проиндексирует индивидуальные пенсионные коэффициенты в 2,32 раза, а фиксированную часть — в 2,11 раза.

25 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пожилые граждане, начавшие трудовую деятельность до 1997 года, могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии после подтверждения своего стажа. Для этого необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по месту жительства и предоставить подтверждающие трудовой стаж документы.

Ранее сообщалось, что повышения пенсионного возраста до 64 лет во Франции не будет.