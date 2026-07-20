Пенсионный аннуитет: что важно учитывать казахстанским вкладчикам

Если раньше пенсионные накопления чаще рассматривались как возможность приобрести жилье или оплатить медуслуги, то теперь все больше граждан изучают альтернативный способ использования пенсионных средств — оформление пожизненных выплат через страховую компанию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Повышение порогов минимальной достаточности (ПМД) фактически сделало пенсионный аннуитет более востребованным инструментом среди тех, кто уже не может использовать часть накоплений на жилье или лечение. При этом специалисты советуют принимать такое решение только после тщательного анализа всех условий, поскольку речь идет о выборе модели пенсионного обеспечения на многие годы вперед. О том, что представляет собой пенсионный аннуитет, пояснили в ЕНПФ.

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет — это договор между вкладчиком и страховой организацией, который позволяет получать пожизненные ежемесячные выплаты за счет пенсионных накоплений.

Сегодня казахстанцы могут выбрать один из нескольких вариантов получения пенсионных выплат:

получать выплаты по графику непосредственно из ЕНПФ до полного исчерпания накоплений;

перевести часть или все средства в страховую компанию и получать пожизненные выплаты;

использовать комбинированный вариант, совмещая оба механизма.

Для оформления выплат через страховую организацию заключается договор пенсионного аннуитета.

Немедленный и отложенный аннуитет: в чем разница

ЕНПФ выделяет два вида пенсионного аннуитета.

Немедленный аннуитет предусматривает начало выплат сразу после заключения договора. Для этого у вкладчика должна быть на пенсионном счете сумма, достаточная для покупки пенсионного аннуитета.

Заключить его могут:

мужчины — с 55 лет;

женщины — с 53 лет.

При этом с 1 января 2028 года пенсионный возраст женщин для оформления аннуитета будет постепенно повышаться и к 2031 году достигнет 55 лет.

Для работников вредных и опасных производств предусмотрены особые условия. Если обязательные профессиональные пенсионные взносы перечислялись не менее 60 месяцев, оформить немедленный аннуитет можно уже с 50 лет.

Отложенный аннуитет позволяет заключить договор заранее, а выплаты предполагаются через определенный срок.

Его можно приобрести:

с 45 лет — при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений;

с 40 лет — для работников вредных производств, если за них перечислялись обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее пяти лет (60 месяцев).

При этом сами выплаты начнутся позже: с 55 лет — у мужчин, с 53 лет — у женщин (с учетом дальнейшего повышения возраста) либо с 50 лет — для работников вредных и опасных производств.

Интерес к аннуитетам растет

Если в 2024 году ЕНПФ исполнил 62 592 заявления на перевод средств на общую сумму свыше 394,5 млрд тенге, то в 2025 году количество таких заявлений выросло до 91 238, а объем переводов достиг около 427 млрд тенге.

Коллаж: Kazinform

По данным фонда, с 1 января по 1 июня 2026 года в страховые организации было переведено пенсионных накоплений по 45 843 заявлениям на общую сумму 199,91 млрд тенге.

Особенно заметным рост стал после повышения порогов минимальной достаточности.

Так, в первые десять дней после вступления новых порогов в силу — с 5 по 15 июня 2026 года — было осуществлено 6 345 переводов на сумму 34,02 млрд тенге. За аналогичный период месяцем ранее — с 5 по 15 мая — было проведено 2 984 перевода на сумму 12,07 млрд тенге.

Таким образом, количество переводов увеличилось более чем в два раза, а объем средств, направленных в страховые компании, вырос почти втрое.

Можно ли отказаться от аннуитета

После заключения договора полностью вернуть пенсионные накопления обратно в ЕНПФ нельзя. Однако законодательство предусматривает возможность изменить условия договора.

Не ранее чем через два года после его заключения гражданин может обратиться в страховую компанию с заявлением об уменьшении размера страховых выплат и возврате части страховой премии обратно в ЕНПФ.

— Сумма денег, подлежащая возврату в ЕНПФ, равна разнице между выкупной суммой по договору пенсионного аннуитета на дату внесения в него изменений и суммой страховой премии, рассчитанной исходя из размера выплаты, определенного Социальным кодексом Республики Казахстан, на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета, — уточнили в ЕНПФ.

При этом вернуть можно только часть средств. В страховой компании должна остаться сумма, которая обеспечит пожизненную ежемесячную страховую выплату не ниже 70% прожиточного минимума, действующего на момент изменения условий договора.

Более полную информацию о перечне необходимых документов и способах подачи можно получить на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги и Пенсионный аннуитет».

Что советует ЕНПФ перед принятием решения

В Фонде подчеркивают, что универсального решения не существует.

Выбор между выплатами из ЕНПФ и пенсионным аннуитетом зависит от финансовых целей, жизненных обстоятельств и отношения человека к рискам.

Перед заключением договора рекомендуется:

внимательно изучить условия нескольких страховых компаний;

ознакомиться с их опытом и финансовыми показателями;

оценить будущие потребности в доходе после выхода на пенсию;

сравнить размер будущих выплат.

Для этого вкладчики могут воспользоваться Пенсионным калькулятором ЕНПФ. Сервис позволяет рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии, а при достаточности накоплений — получить прогноз выплат по пенсионному аннуитету и сравнить его с ожидаемыми выплатами непосредственно из ЕНПФ.

— Важно учитывать не только текущие финансовые возможности, но и предстоящие изменения в жизни, — отметили в ЕНПФ.

Ранее сообщалось, что после повышения порогов достаточности с 5 июня 2026 года по 10 июня 2026 года ЕНПФ исполнил 52 заявления на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий.

Также Министерство труда и соцзащиты РК объяснило, как изменится подход к пенсионным накоплениям после исключения государственной гарантии, которая действовала с 2003 года.



