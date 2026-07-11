Отказ от госгарантии по пенсионным накоплениям казахстанцев разъяснили в Минтруда

Министерство труда и соцзащиты РК объяснило, как изменится подход к пенсионным накоплениям после исключения государственной гарантии, которая действовала с 2003 года, передает агентство Kazinform.

Как отметили в Минтруда и соцзащиты РК, изначально государственная гарантия была введена как механизм компенсации за отсутствие у граждан возможности самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления пенсионными накоплениями.

— Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции, — сообщили в ведомстве.

С расширением права вкладчиков самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию первоначальная правовая и экономическая логика государственной гарантии утрачивает свое значение.

— По существу, при самостоятельном выборе управляющего вкладчик принимает инвестиционное решение по своему усмотрению, оценивая ожидаемую доходность, риски и условия управления активами, — говорится в сообщении.

В таких условиях возложение на государство обязанности компенсировать инвестиционный результат по решениям, которые принимает сам вкладчик, не соответствует принципам справедливого распределения публичных ресурсов.

Также следует также учитывать, что выплата государственной гарантии носит единовременный компенсационный характер и не влияет на размер регулярных пенсионных выплат в долгосрочной перспективе. Соответственно, сохранение данной гарантии не является определяющим фактором для обеспечения адекватного уровня пенсионного обеспечения.

При этом в Минтруда и соцзащиты РК подчеркнули, что исключение государственной гарантии не означает отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных накоплений. Система управления пенсионными активами продолжит работать в условиях многоуровневого государственного контроля.

Ранее в Минтруда и соцзащиты Казахстана разъяснили порядок назначения пособий детям с инвалидностью, а также рассказали, как период ухода за ребенком учитывается при назначении пенсии.