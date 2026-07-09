Пособия детям с инвалидностью: что нужно знать казахстанским родителям

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснили порядок назначения пособий детям с инвалидностью, а также рассказали, как период ухода за ребенком учитывается при назначении пенсии, передает корреспондент агентства Kazinform.

После установления ребенку инвалидности по результатам медико-социальной экспертизы родителю или законному представителю направляется SMS-сообщение с предложением оформить пособие в проактивном формате.

— Подтвердив согласие, можно оформить выплаты без сбора документов и посещения государственных органов, — проинформировала советник министра труда и социальной защиты населения Фарида Сагындык в Telegram-канале Минтруда.

При этом оформляются два вида выплат: пособие по инвалидности ребенку и пособие лицу, воспитывающему ребенка с инвалидностью. Если SMS-сообщение не поступило либо согласие не было подтверждено, заявление можно подать самостоятельно через портал eGov или обратиться в ЦОН.

Для оформления услуги через портал eGov необходимо авторизоваться, выбрать раздел «Заказать услугу онлайн», заполнить заявление и подписать его электронной цифровой подписью (ЭЦП). При подаче заявки нужно указать номер банковского счета (IBAN), открытого в АО «Казпочта» или банке второго уровня. После обработки обращения уведомление о результате поступит в личный кабинет пользователя в разделе «История получения услуг».

Также в министерстве напомнили, что период ухода за ребенком с инвалидностью до достижения им 18 лет засчитывается в трудовой стаж. Это значит, что время ухода за ребенком не теряется и учитывается государством при назначении пенсионных выплат.

— В дальнейшем этот стаж учитывается при определении размера базовой пенсионной выплаты. Кроме того, если получатель пособия, воспитывающий ребенка с инвалидностью, не работает, взносы на обязательное социальное медицинское страхование за него уплачивает государство», — отметила советник министра труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в Астане рассматривается инициатива по приведению системы социальной помощи к единому стандарту.