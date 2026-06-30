Новые пороги ЕНПФ: 30 тысяч казахстанцев могут снять накопления

Согласно новой методике расчета порогов минимальной достаточности, накопления выше установленного порога имеют чуть более 30 тысяч человек. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), передает корреспондент агентства Kazinform.

По последним данным, после повышения порогов достаточности с 5 июня 2026 года по 10 июня 2026 года ЕНПФ исполнил 52 заявления на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий (по порогу достаточности).

В ЕНПФ также напомнили, что с января 2021 года, когда казахстанцам разрешили досрочно использовать часть пенсионных накоплений на жилье и лечение, по 31 мая 2026 года этим правом воспользовались около 1,5 млн человек. Из них порядка 950 тысяч вкладчиков и получателей направили средства на улучшение жилищных условий, еще более 570 тысяч человек — на оплату лечения.

— Всего было изъято 5,8 трлн тенге, из них свыше 5 трлн тенге — сверх порога минимальной достаточности. При этом на жилье было использовано более 4,8 трлн тенге, на лечение — около 1 трлн тенге, — сообщили в ЕНПФ в ответе на официальный запрос агентства.

В фонде отметили, что до изменения методики расчета ПМД накопления сверх установленного порога имели около 500 тысяч человек. После пересмотра методики их число сократилось более чем в 16 раз — до чуть более 30 тысяч человек.

Напомним, что ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год с учетом обновленной методики их расчета.

Ранее также в Минтруда прокомментировали распространенное мнение о том, что казахстанцы используют пенсионный аннуитет для досрочного получения средств из ЕНПФ.