5,8 трлн теге досрочно изъяли из ЕНПФ — Минтруда
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК заявили, что механизм пенсионного аннуитета не является способом обхода ограничений на использование пенсионных накоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев в кулуарах Сената прокомментировал распространенное мнение о том, что казахстанцы используют пенсионный аннуитет для досрочного получения средств из ЕНПФ.
По его словам, этот инструмент действует уже длительное время и доступен только гражданам, имеющим достаточный объем пенсионных накоплений.
— Это не лазейка. Для оформления аннуитета необходимы определенный стаж и значительные накопления. Такой механизм существует давно и доступен лишь тем, кто располагает достаточными средствами на пенсионном счете, — сказал Ербол Туякбаев.
Он также сообщил, что Министерство труда совместно с Национальным банком изучило данный вопрос и в настоящее время не рассматривает введение дополнительных ограничений в отношении пенсионных аннуитетов.
Вице-министр напомнил, что решение о повышении порогов минимальной достаточности для использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение принималось после анализа статистических данных.
По словам Ербола Туякбаева, ранее из Единого накопительного пенсионного фонда было досрочно изъято 5,8 трлн тенге, причем основная часть средств пришлась на граждан в возрасте до 35 лет.
Как отметил Ербол Туякбаев, одной из задач государства является сохранение пенсионных накоплений молодежи для обеспечения доходов после выхода на пенсию.
Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения собрали экспертов и представителей профильных институтов, которые представили свои подходы к модернизации пенсионной системы Казахстана.