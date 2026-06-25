5,8 трлн теге досрочно изъяли из ЕНПФ — Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК заявили, что механизм пенсионного аннуитета не является способом обхода ограничений на использование пенсионных накоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев в кулуарах Сената прокомментировал распространенное мнение о том, что казахстанцы используют пенсионный аннуитет для досрочного получения средств из ЕНПФ.

По его словам, этот инструмент действует уже длительное время и доступен только гражданам, имеющим достаточный объем пенсионных накоплений.

— Это не лазейка. Для оформления аннуитета необходимы определенный стаж и значительные накопления. Такой механизм существует давно и доступен лишь тем, кто располагает достаточными средствами на пенсионном счете, — сказал Ербол Туякбаев.

Он также сообщил, что Министерство труда совместно с Национальным банком изучило данный вопрос и в настоящее время не рассматривает введение дополнительных ограничений в отношении пенсионных аннуитетов.

Вице-министр напомнил, что решение о повышении порогов минимальной достаточности для использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение принималось после анализа статистических данных.

По словам Ербола Туякбаева, ранее из Единого накопительного пенсионного фонда было досрочно изъято 5,8 трлн тенге, причем основная часть средств пришлась на граждан в возрасте до 35 лет.

Как отметил Ербол Туякбаев, одной из задач государства является сохранение пенсионных накоплений молодежи для обеспечения доходов после выхода на пенсию.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения собрали экспертов и представителей профильных институтов, которые представили свои подходы к модернизации пенсионной системы Казахстана.