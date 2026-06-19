Создана рабочая группа по модернизации пенсионной системы Казахстана

В Министерстве труда и соцзащиты населения собрали экспертов и представителей профильных институтов, которые представили свои подходы к модернизации пенсионной системы Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

В рамках реализации поручений Главы государства по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы и повышению уровня пенсионного обеспечения граждан Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан создало специальную рабочую группу с участием представителей госорганов, экспертного сообщества и профильных организаций.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

Под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева состоялось расширенное совещание с участием представителей экспертного сообщества и неправительственного сектора. В ходе встречи представители НПО обсудили представленные концептуальные подходы к модернизации пенсионной системы. Участники совещания уделили особое внимание соцгарантиям, вопросам обеспечения адекватного уровня выплат для различных категорий граждан и необходимости учета долгосрочных демографических трендов.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

В рамках деятельности группы эксперты и профильные институты представили ряд концептуальных подходов к модернизации системы, каждый из которых направлен на повышение ее эффективности.

— В частности, Государственным фондом социального страхования предложен подход по внедрению системы социальной пенсионной выплаты, основанной на среднемесячном доходе относительно медианной зарплаты и трудовом стаже участия. Модель ориентирована на отход от рисков исключительно накопительной системы и внедрение принципов солидарности и предсказуемости выплат, — сказано в сообщении министерства.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

Единым накопительным пенсионным фондом представлена модель, где 4% от взносов работодателя направляются на индивидуальный лицевой счет гражданина, а 1% — в солидарный (страховой) компонент. Это решение позволит гарантировать финансовую поддержку на протяжении всей жизни, независимо от ее продолжительности, обеспечивая гражданам стабильные выплаты в долгосрочной перспективе.

— Параллельно рассматривается предложение депутата Сената Парламента Республики Казахстан Амангельды Нугманова, предусматривающее установление обязательного 40-летнего трудового стажа как одного из условий выхода на пенсию. Для граждан, занятых в бюджетной сфере и превысивших данный порог, предлагается предусмотреть возможность гибкого определения срока выхода на пенсию, — сказано в сообщении министерства.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

В обсуждениях указанных подходов участие принимают признанные эксперты, в том числе председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы при ООН Алихан Байменов, а также Болат Жамишев, Ораз Жандосов и Елена Бахмутова.

В министерстве подчеркивают, что все представленные предложения находятся на стадии обсуждения и в настоящее время носят консультативно-рекомендательный характер. По мнению министра Аскарбека Ертаева, активное вовлечение институтов гражданского общества в обсуждение является обязательным условием для принятия взвешенных и социально ориентированных решений. Окончательные решения по вопросам дальнейшего реформирования пенсионной системы будут приниматься по итогам всесторонней проработки, включая оценку финансовой устойчивости, социальной эффективности и возможных последствий для граждан.

— Приоритетом Министерства является формирование устойчивой и сбалансированной пенсионной системы, способной обеспечить гражданам достойный уровень жизни после выхода на пенсию в долгосрочной перспективе. Все поступившие предложения рассматриваются с точки зрения их финансовой обоснованности, социальной справедливости и практической реализуемости, — отметила директор департамента социального обеспечения и социального страхования министерства Данара Кайролла.

Необходимо отметить, что в Казахстане уже реализуется комплекс мер по совершенствованию пенсионного обеспечения. Так, с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий были проиндексированы на 10%, также в текущем году увеличен максимальный размер базовой пенсии со 110% до 118% от прожиточного минимума, в 2027 году размер будет увеличен до 120% от прожиточного минимума. Кроме того, продолжается поэтапное повышение ставок обязательных пенсионных взносов работодателей: в 2026 году их размер составляет 3,5% от дохода работника с последующим увеличением до 5% к 2028 году.

Ранее сообщалось, что две модели пенсионной реформы обсуждают в Казахстане: решение будет принято в июле.