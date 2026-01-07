Пекин запустил кампанию по борьбе с фейковыми СМИ

Кампания, получившая название «Очистим столицу: чистый источник и правильный голос», призвана упорядочить информационное поле и повысить влияние ведущих масс-медиа. В рамках программы регулятор сосредоточится на четырех ключевых категориях нарушений:

1. Деятельность без лицензии. Пресечение работы платформ, которые осуществляют сбор, редактирование и перепечатку новостей без квалификационной лицензии. Особое внимание будет уделено случаям незаконного проведения журналистских интервью организациями, не имеющими на то официального права.

2. Имитация СМИ. Борьба с аккаунтами, использующими в названиях слова «новости», «репортаж» или визуальную символику, схожую с оформлением авторитетных государственных изданий. Такие действия расцениваются как намеренное введение аудитории в заблуждение.

3. Распространение недостоверной информации. Удаление материалов с кликбейтными заголовками, пресечение искажения фактов и борьба с «информационным вымогательством». Речь идет о практике публикации негативных данных о предприятиях с целью последующего шантажа и извлечения выгоды за удаление контента.

4. Утрата контроля над аккаунтами. Мониторинг заброшенных учетных записей официальных новостных организаций, которые могут быть использованы хакерами для распространения противоправной информации и коммерческой рекламы.

Одной из ключевых мер станет запуск системы цифровой маркировки «Лицензия на виду». Все официальные публичные аккаунты, имеющие разрешение на распространение новостей, будут отмечены красным знаком «V». Этот символ позволит пользователям мгновенно узнать официальное наименование поставщика услуг, ознакомиться с номером лицензии и категорией разрешенных сервисов.

