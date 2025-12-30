Защита детей и пожилых: Китай усиливает регулирование «человекоподобного» ИИ

Проект «Временных мер по управлению сервисами антропоморфного взаимодействия на базе ИИ» нацелен на регулирование быстрорастущего сектора виртуальных компаньонов и эмоциональных чат-ботов. Подобные технологии приобрели широкую популярность на фоне растущей социальной изоляции населения, особенно в крупных городах.

В документе закрепляется прямой запрет на проектирование ИИ моделей, способных формировать устойчивую психологическую зависимость либо оказывать скрытое влияние на поведенческие и эмоциональные реакции пользователей. В случае непрерывного взаимодействия человека с программой более двух часов система будет обязана принудительно предложить пользователю сделать перерыв.

Новые требования также обязывают поставщиков услуг четко информировать клиентов о том, что коммуникация ведется с компьютерной программой, а не с человеком. Это правило распространяется на текстовые интерфейсы, а также на аудио- и видеозвонки. Одновременно с этим компаниям запрещается имитировать личности реальных членов семьи пожилых граждан без верификации согласия.

В критических ситуациях, когда алгоритмы распознают у пользователя суицидальные намерения или угрозу нанесения себе увечий, проект правил предписывает немедленную передачу диалога оператору-человеку. В таких случаях информационная система также должна в автоматическом режиме оповестить экстренные контакты пользователя.

Для защиты интересов несовершеннолетних вводится обязательный специализированный режим доступа. Законные представители получат полномочия по мониторингу истории переписки, блокировке конкретных сценариев поведения ИИ и установке лимитов на финансовые операции внутри приложений.

Документ находится на стадии общественного обсуждения до 25 января 2026 года. Ожидается, что правила вступят в силу в течение 2026 года.

