Китай на пять лет опередил прогнозы по развитию ключевых отраслей ИИ

На совещании было отмечено, что в рамках повестки дня на 2026 год Министерство промышленности и информатизации КНР уделит особое внимание развитию нарождающихся отраслей и индустрий будущего, а также поддержке исследований и разработок в области ИИ.

Власти намерены ускорить формирование новых ключевых отраслей, включая производство интегральных схем, технологии новых дисплеев, разработку новых материалов, аэрокосмическую промышленность, экономику малых высот и биомедицину.

Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, по итогам 2024 года показатель превысил 900 млрд юаней ($126 млрд). Профильный институт по завершении 2025 года ожидает преодоление отметки в 1,2 трлн юаней ($170 млрд).

Для сравнения, в декабре 2018 года Xinhuanet со ссылкой на Bloomberg Intelligence публиковал прогноз, согласно которому Китай должен был достичь масштаба ключевых отраслей сектора искусственного интеллекта на уровне около $145 млрд лишь к 2030 году.

Ранее мы писали, что Китай внедрил ИИ в систему реагирования на чрезвычайные ситуации и нацелен на его интеграцию в энергетику, а также придерживается прагматичного подхода к развитию технологий искусственного интеллекта.