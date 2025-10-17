Китай внедрил ИИ в сферу чрезвычайных ситуаций

Как сообщил директор Департамента науки и информатизации Вэй Пинянь, ведомство активно применяет крупную ИИ-модель «Цзюань», которая становится центральным элементом национальной системы «умного управления» чрезвычайными ситуациями.

По его словам, модель позволяет в реальном времени отслеживать ситуацию по всей стране и заранее определять зоны возможного «тройного отключения», включая перебои с электричеством, связью и транспортом. После оперативной проверки система автоматически направляет предупреждения и координирует действия спасательных служб, значительно ускоряя реагирование.

ИИ «Цзюань» обучен на обширных массивах документов, нормативных актов и практических кейсов, что обеспечивает высокую точность анализа. Модель уже интегрирована в повседневную работу министерства.

Во время проверок достаточно сделать фото, чтобы система выявила нарушения и предложила меры. В период тайфуна «Чжужецао» в городе Нинбо в этом году она самостоятельно анализировала видеопотоки и выдавала предупреждения, помогая спасателям предотвращать угрозы.

Вэй Пинъянь подчеркнул, что искусственный интеллект станет ключевым направлением модернизации управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, министерство продолжит развивать модель «Цзюань», чтобы сформировать новые интеллектуальные возможности и повысить эффективность всей системы.

Ранее мы писали, что Китай нацелен на интеграцию ИИ в энергетику.