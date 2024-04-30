Паводок: какую помощь оказали Казахстану братские страны

Дружба и братство испытываются в трудные моменты. В период чрезвычайного положения в нашей республике соседние страны не остались безучастными и протянули руку помощи. Помощь, поступившая из Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана, еще раз доказала, что наши отношения с соседями строятся на основе дружбы и надежного партнерства. Об этом рассказали в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на канале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Когда ряд регионов Казахстана затопило паводком, братья-кыргызы одними из первых поспешили помочь нам. Они направили 300 тонн продовольствия и других необходимых грузов на 15 грузовиках. Гуманитарная помощь была доставлена в пострадавшие от паводка Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Костанайскую области, – рассказал посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев.

Узбекистан тоже не оставил нас без внимания. Населенный пункт Верхний Чирчик направил сотни литров растительного масла, постельные принадлежности и перевел на специальный счет 2 миллиона тенге. Были также различные бытовые товары и надувные лодки, резиновые сапоги и гигиенические средства.

Из городов Душанбе и Худжанд Таджикистана направлен 61 вагон и 13 грузовых автомашин, всего 3 500 тонн гуманитарной помощи. Не ограничиваясь этим, через несколько дней таджики прислали 16 вагонов со строительными материалами и одеждой.

Республика Ингушетия собрала 20 тонн питьевой воды. Так они внесли вклад в благотворительное мероприятие Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу».

- Когда мы услышали, что в регионе не хватает воды, мы приняли общее решение отправить чистую воду из горных рек. Наш грузовик выехал в прошлую среду. Поскольку дорога длинная, мы немного беспокоились. И все же, груз дошел до места назначения, – сказал вице-президент Ассоциации предпринимателей АНК Джамбулат Тангиев.

Конечно, у наших соплеменников в ближнем и дальнем зарубежье дрогнуло сердце, когда на землю предков пришло стихийное бедствие. Казахи Омской области РФ сказали, что «мы должны протянуть руку помощи исторической родине в трудный час», и отправили 55 тонн грузов. Они открыли специальный счет и до сих пор собирают деньги на нужды пострадавших от наводнения.

- Я уже несколько раз участвовал в этом благородном деле, потому что Казахстану наводнение нанесло большой ущерб. Мы единогласно решили, что в трудное время надо помочь, доставили воду и гуманитарную помощь. Мы постоянно на связи с родственниками и друзьями в Казахстане. Пусть трудности останутся позади, – сказал житель Омска Айдар Гусманов.

Населенным пунктам, пострадавшим от наводнения, помогают и отдельные иностранные граждане. Один из них – специалист из американского штата Луизиана, Джон Фелл. Он работает в местной нефтедобывающей компании и вместе с 60 коллегами оказывает помощь местным жителям, находится в гуще событий.

- У нас в штате Луизиана наводнения бывают 3-4 раза в год. Поэтому, у меня есть определенный опыт борьбы с наводнениями. Все, что знаю, я применяю для укрепления берегов реки Жайык (Урал). Атырау стал моим вторым домом. Моя семья также здесь. После того, как закончится работа здесь, поеду защищать свое жилище, – сказал Д.Фелл.

Дагестанец Омарасхаб Ахмедов тоже заслужил благодарность населения. В 2 часа ночи он погрузил 50 тысяч мешков со склада своего друга, проехал через Астрахань в Атырау и помогал жителям возводить дамбу.

Группа во главе со спортсменом Абзалом Ажигалиевым вместе с земляками, активистами затапливаемых регионов участвовал во всем происходящем. Одним из первых приехал и оказал финансовую помощь народный любимец Димаш Кудайберген.

Также мы ранее сообщали, что помощь пострадавшим от наводнения оказали отечественные звезды шоу-бизнеса.

Отметим, Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с руководителями братских стран, проявивших сочувствие казахстанцам во время стихийного бедствия и выразил им благодарность.



