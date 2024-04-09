Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе, который занимается оказанием помощи пострадавшим от паводков, передает агентство Kazinfrom.

Центр «Анаға тағзым» в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтеров.

— Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни, — сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.

Для эффективной работы волонтерского движения был создан региональный штаб, где волонтеров разделили на две группы: группу «Автоволонтёры», которая занималась доставкой помощи пострадавшим на автомобилях, и группу, занимающуюся сбором и раздачей гуманитарной помощи. Благодаря усилиям 8600 волонтеров, работающих круглосуточно с момента начала паводков, удалось оказать значительную помощь пострадавшим.

Сегодня в Актюбинскую область прибыла гуманитарная помощь из различных регионов страны: Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Астаны. Кроме того, прибыл гуманитарный груз для пострадавших от паводков из братской Кыргызской Республики. Пострадавшим от паводков в районы было распределено 170 тонн продовольствия и 50 тонн вещей первой необходимости, что помогло обеспечить основные потребности людей, пострадавших от наводнения.