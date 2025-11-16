РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Павлодарская полиция проводит массовые проверки среди водителей такси

    В первые два дня сотрудники полиции зафиксировали 282 случая нарушения правил дорожного движения. Среди них — 58 перевозчиков, нарушивших установленные требования к перевозке пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Павлодарская полиция проводит массовые проверки среди водителей такси
    Фото: Pexels

    Павлодарские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». За первые двое суток инспекторы выявили 282 факта нарушения правил дорожного движения.

    — Пятьдесят восемь перевозчиков допустили нарушения требований, предъявляемых к перевозке пассажиров, еще двадцать водителей незаконно переоборудовали транспортные средства. Кроме того, два водителя такси, несмотря на наличие пассажиров в салоне, нарушили правила и выехали на полосу встречного движения, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Так, на улице Ракетная в Павлодаре был задержан водитель автомобиля Toyota Alphard. Он занимался частным извозом через мобильное приложение, предназначенное для заказа такси, однако не направил соответствующее уведомление в органы государственных доходов и не был зарегистрирован. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности в отношении владельца автомобиля был составлен административный протокол.

    Сотрудники полиции призывают перевозчиков строго соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

    Напомним, ранее в Караганде водитель такси, «ради шутки», увез четырехлетнего ребёнка.

    Теги:
    МВД РК Полиция Такси Караганда
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают