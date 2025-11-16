Павлодарская полиция проводит массовые проверки среди водителей такси

Павлодарские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». За первые двое суток инспекторы выявили 282 факта нарушения правил дорожного движения.

— Пятьдесят восемь перевозчиков допустили нарушения требований, предъявляемых к перевозке пассажиров, еще двадцать водителей незаконно переоборудовали транспортные средства. Кроме того, два водителя такси, несмотря на наличие пассажиров в салоне, нарушили правила и выехали на полосу встречного движения, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Так, на улице Ракетная в Павлодаре был задержан водитель автомобиля Toyota Alphard. Он занимался частным извозом через мобильное приложение, предназначенное для заказа такси, однако не направил соответствующее уведомление в органы государственных доходов и не был зарегистрирован. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности в отношении владельца автомобиля был составлен административный протокол.

Сотрудники полиции призывают перевозчиков строго соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Напомним, ранее в Караганде водитель такси, «ради шутки», увез четырехлетнего ребёнка.