Павлодарская полиция проводит массовые проверки среди водителей такси
В первые два дня сотрудники полиции зафиксировали 282 случая нарушения правил дорожного движения. Среди них — 58 перевозчиков, нарушивших установленные требования к перевозке пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Павлодарские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». За первые двое суток инспекторы выявили 282 факта нарушения правил дорожного движения.
— Пятьдесят восемь перевозчиков допустили нарушения требований, предъявляемых к перевозке пассажиров, еще двадцать водителей незаконно переоборудовали транспортные средства. Кроме того, два водителя такси, несмотря на наличие пассажиров в салоне, нарушили правила и выехали на полосу встречного движения, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Так, на улице Ракетная в Павлодаре был задержан водитель автомобиля Toyota Alphard. Он занимался частным извозом через мобильное приложение, предназначенное для заказа такси, однако не направил соответствующее уведомление в органы государственных доходов и не был зарегистрирован. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности в отношении владельца автомобиля был составлен административный протокол.
Сотрудники полиции призывают перевозчиков строго соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.
