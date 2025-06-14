Пациенту из Казахстана впервые предоставили донорские клетки жителя Китая

Как пишет газета «Жэньминь жибао», молодой человек Сяодин (имя изменено) окончил Аньхойский политехнический университет и был зарегистрирован в Китайской программе донорства клеток костного мозга (CMDP). В апреле этого года его пригласили в общество Красного Креста города Хуайнань пров. Аньхой в связи с тем, что он прошел типирование костного мозга. Ему сообщили, что он подойдет по типу пациенту в Казахстане.

Процесс забора донорских стволовых клеток прошел во вторник в Первой больнице при Китайском научно-технологическом университете (г. Хэфэй, пров. Аньхой). Процедура продлилась порядка трех часов, после чего пакет с гематопоэтическими стволовыми клетками молодого китайца был доставлен в Казахстан.

В записке, отправленной вместе с подобной посылкой, Сяодин пишет:

— Восход Солнца каждого дня несет в себе новую надежду, и это дар жизни. Я желаю Вам счастья на этом краю земли и с нетерпением жду того дня, когда, поправившись, Вы сможете свободно путешествовать по бескрайним степям Казахстана и отправиться в свой долгий и прекрасный жизненный путь.

Мы писали ранее, что в Казахстане появится первый завод по выпуску оборудования для донорских органов.