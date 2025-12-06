РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:07, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пассажирский автобус столкнулся с экскаватором в Акмолинской области: есть пострадавшие

    ДТП с участием пассажирского автобуса и экскаватора произошло на шоссе Каркаралы, между селами Кабанбай батыра и Кызылжар в Акмолинской области. Водителя автобуса зажало в кабине, передает агентство Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщает ДЧС Акмолинской области, несколько пассажиров получили различные травмы. После удара произошло возгорание экскаватора.

    — На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлического оборудования они аккуратно деблокировали водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу. Возгорание экскаватора ликвидировано. Жертв нет, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое произошло на трассе в Акмолинской области.

