00:07, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Пассажирский автобус столкнулся с экскаватором в Акмолинской области: есть пострадавшие
ДТП с участием пассажирского автобуса и экскаватора произошло на шоссе Каркаралы, между селами Кабанбай батыра и Кызылжар в Акмолинской области. Водителя автобуса зажало в кабине, передает агентство Kazinform.
Как сообщает ДЧС Акмолинской области, несколько пассажиров получили различные травмы. После удара произошло возгорание экскаватора.
— На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлического оборудования они аккуратно деблокировали водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу. Возгорание экскаватора ликвидировано. Жертв нет, — говорится в сообщении.
