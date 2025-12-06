Пассажирский автобус столкнулся с экскаватором в Акмолинской области: есть пострадавшие

Как сообщает ДЧС Акмолинской области, несколько пассажиров получили различные травмы. После удара произошло возгорание экскаватора.

— На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлического оборудования они аккуратно деблокировали водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу. Возгорание экскаватора ликвидировано. Жертв нет, — говорится в сообщении.

