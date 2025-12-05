Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 5 декабря около 14:21 на 1300-м км автодороги «Екатеринбург — Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие.

— Прибывшие на место стражи порядка предварительно установили, что водитель грузового автомобиля марки DAF, следовавший в направлении города Астаны, не справился с управлением на скользкой дороге и допустил наезд на криволинейный брус. Следовавшие позади автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Highlander, не сумев удержать управление в условиях гололёда, столкнулись с грузовиком. Кроме того, водитель автомобиля Kia K5, заметив ДТП и пытаясь затормозить, также не справился с управлением и совершил наезд на криволинейный брус, — поделились подробностями происшествия в полиции.

В результате ДТП двух пассажиров легковых автомобилей доставили в больницу. Стражи порядка отмечают: соответствующие меры в отношении виновных лиц будут приняты после завершения проверки.

Полицейские напоминают: на ряде трасс введены ограничения скорости. Водителям следует соблюдать безопасную скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние покрытия и следить за предупреждениями службы 112.

Ранее сообщалось, что двух человек сбили на автобусной остановке в Алматы.