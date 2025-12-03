РУ
    17:55, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Двух человек сбили на автобусной остановке в Алматы

    В Алматы водитель не справился с управлением и сбил людей, стоящих на автобусной остановке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Двух человек сбили на автобусной остановке в Алматы
    Кадры из видео

    Как сообщили в дежурной части административной полиции Алматы, авария произошла 3 ноября в 14:00 в Ауэзовском районе.

    Водитель BMW следуя по проспекту Абая на пересечении улицы Алтынсарина не справился с рулевым управлением.

    — Он допустил наезд на бордюрный камень, далее на двух пешеходов, которые стояли на остановочном комплексе. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в ближайшую больницу, — рассказали в департаменте.

    В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбирается полиция Ауэзовского района.

    Напомним, вчера пешеходы пострадали при столкновении автомобилей в Астане.

    Камшат Абдирайым
