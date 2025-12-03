17:55, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Двух человек сбили на автобусной остановке в Алматы
В Алматы водитель не справился с управлением и сбил людей, стоящих на автобусной остановке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в дежурной части административной полиции Алматы, авария произошла 3 ноября в 14:00 в Ауэзовском районе.
Водитель BMW следуя по проспекту Абая на пересечении улицы Алтынсарина не справился с рулевым управлением.
— Он допустил наезд на бордюрный камень, далее на двух пешеходов, которые стояли на остановочном комплексе. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в ближайшую больницу, — рассказали в департаменте.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбирается полиция Ауэзовского района.
