Двух человек сбили на автобусной остановке в Алматы

Как сообщили в дежурной части административной полиции Алматы, авария произошла 3 ноября в 14:00 в Ауэзовском районе.

Водитель BMW следуя по проспекту Абая на пересечении улицы Алтынсарина не справился с рулевым управлением.

— Он допустил наезд на бордюрный камень, далее на двух пешеходов, которые стояли на остановочном комплексе. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в ближайшую больницу, — рассказали в департаменте.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбирается полиция Ауэзовского района.

