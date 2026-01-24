Паспорта для дорог и «диагнозы» трассам: в ВКО оцифровывают дорожную сеть

Работы ведутся в рамках подготовки к запуску единой базы данных автомобильных дорог e-Joldar, которая объединит информацию обо всех дорожных активах страны.

Для региона это принципиальный шаг. Ранее дорожная сеть долгие годы существовала без актуальной и полной картины своего состояния. Большинство трасс не имели паспортов.

И данные о протяженности, износе и дефектах часто не совпадали с реальностью. Теперь подход меняется — каждая дорога получает собственное цифровое досье.

На сегодняшний день в Восточном Казахстане уже частично выполнены работы по паспортизации и диагностике автомобильных дорог областного значения общей протяженностью 990 километров. Информация формируется не формально, а на основе инструментальных измерений и цифровых технологий.

В регионе применяется Smart Road Diagnostic System — система диагностики дорожного полотна на базе искусственного интеллекта. Она выявляет дефекты покрытия, фиксирует степень износа и сразу отображает проблемные участки на цифровой карте. Это позволяет не только видеть текущее состояние трасс, но и прогнозировать их дальнейшую эксплуатацию.

— Цифровизация дает нам не просто визуальную картину, а точные, измеримые данные о состоянии дорог. Мы видим проблемные участки, степень износа и можем принимать решения не постфактум, а заранее. Это меняет саму логику контроля качества и планирования ремонтов, — отметил инженер филиала Национального центра качества дорожных активов в ВКО Дархан Муратбек.

Все собранные данные станут частью единой платформы e-Joldar — национальной цифровой системы управления дорожной инфраструктурой. Она будет интегрирована с уже действующими сервисами, включая KazToll, ЕРАП и Smart Road Diagnostic System, и охватит как бесплатные, так и платные участки автодорог.

— Когда все данные собраны в одной системе — от диагностики до эксплуатации — появляется прозрачность и единый стандарт учета. Для регионов это означает более точное планирование, обоснованные решения и усиление контроля за качеством дорожных работ, — добавил Дархан Муратбек.

Запуск платформы e-Joldar запланирован на первую половину 2026 года. Ожидается, что она станет инструментом, который позволит перейти от разрозненных решений к системному управлению дорожной сетью — с чётким пониманием состояния каждой трассы и её реальных потребностей.

