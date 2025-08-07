Весовой контроль и «умные» табло появятся на трассах ВКО

Современные технологии призваны не просто улучшить управление транспортной инфраструктурой, но и решать вполне конкретные задачи: защитить дороги от разрушения и повысить безопасность участников движения.

Вес под контролем

Одной из главных проблем в регионе остаётся износ дорожного покрытия из-за перегруза. Особенно это касается направлений, по которым регулярно курсируют большегрузные машины, перевозящие руду и строительные материалы.

— Не секрет, что грузоотправители и перевозчики, особенно рудовозы, в большинстве случаев не соблюдают допустимые весогабаритные параметры. Это приводит к разрушению дорог: просадкам, колеям, трещинам, насыщению осадками и последующему износу полотна, — пояснил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров.

Фото: филиал Национального центра качества дорожных активов

Водители, особенно те, кто пользуется региональными трассами ежедневно, подтверждают: дорожное покрытие в местах активного движения большегрузов серьёзно страдает.

— Часто едешь — ямы, трещины, особенно в районе карьеровы. Только сделают дорогу, залатают, через пару месяцев опять та же картина, — делится водитель из Глубоковского района Александр Сергеев.

Чтобы изменить ситуацию, в регионе намерены внедрить цифровые решения. В 2025 году на трассе в Курчумском направлении будет установлен первый автоматический комплекс весового контроля. Такие системы фиксируют параметры машин без остановки — в режиме реального времени, и передают данные в надзорные органы.

Фото: филиал Национального центра качества дорожных активов

Первоначально планировалась установка двух таких комплексов, но из-за нехватки финансирования реализуют только один проект. Второй — на участке Шемонаиха — Секисовка, перенесли на 2026 год.

Центр качества дорожных активов: дороги «не выдерживают» жары и перегруза

По данным Восточно-Казахстанского филиала Национального центра качества дорожных активов, особенно уязвимы дороги летом — при температуре воздуха выше +25°С, когда асфальт становится мягче.

— Летом с 11:00 до 21:00 действуют ограничения — не более восьми тонн на ось. Но тяжёлые машины продолжают курсировать, несмотря на временные запреты. Вес одной такой машины эквивалентен десяткам легковых автомобилей. Это приводит к деформации, а потом и к разрушению. Поэтому мы периодически выезжаем на совместные рейды с транспортной инспекцией, — подчеркнул директор филиала Национального центра качества дорожных активов Ержан Аязбаев.

Фото: филиал Национального центра качества дорожных активов

Он добавил, что весовой контроль помогает не только наказывать нарушителей, но и предотвращать крупные расходы на ремонт дорог.

— Каждый километр асфальта стоит сотни миллионов. Вложившись в цифровую систему один раз, мы сохраняем дорогу на годы, — добавил Аязбаев.

«Умные» табло предупреждают об угрозах заранее

Ещё одним элементом цифровизации на дорогах региона станут электронные табло. В 2025 году их установят на выездах из крупных населённых пунктов, в том числе на направлениях: Усть-Каменогорск — Таргын — Самарское и Горная Ульбинка — Северное.

— Зимой, весной и осенью у нас появляются снегозаносимые, лавиноопасные участки. Для своевременного информирования населения об ограничениях проезда устанавливаем электронные табло. Они позволят жителям заранее получить информацию и избежать опасных маршрутов, — отметил Нурбек Тураров.

По его словам, два табло будут размещены на дороге в Горную Ульбинку (въезд и выезд), ещё два — на перевале Умыш и в селе Самарское.

Цифровая паспортизация: данные решают всё

Серьёзной проблемой остаётся отсутствие актуальной паспортизации многих автодорог. Старые советские документы не отражают изменений в протяжённости, покрытии и инфраструктуре трасс.

Фото: филиал Национального центра качества дорожных активов

В 2025 году в ВКО начата цифровая паспортизация 1583 км дорог областного значения. Однако работы по районным дорогам пока остаются вне плана — в первую очередь из-за недостатка финансирования. Как пояснили в Центре качества дорожных активов, каждый километр паспортизации стоит от 140 тысяч тенге.

Цифровизация как долгосрочное решение

Специалисты подчёркивают: внедрение цифровых систем — это не временная мера, а стратегический подход.

— Без точных данных мы не можем принимать обоснованные решения по ремонту, реконструкции и эксплуатации. Это сказывается и на безопасности, и на расходах. Поэтому цифровизация — это не тренд, а необходимость, — заключил Ержан Аязбаев.

