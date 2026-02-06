Паспорт верблюда вводят в Саудовской Аравии

По словам министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии, данная инициатива позволит улучшить контроль за правом собственности, повысить производительность и эффективность отрасли за счет создания централизованной и надежной справочной базы.

Паспорт будет содержать данные о животном, породе, владельце, пройденной вакцинации. Он станет официальным документом при транспортировке и продаже животных, защищающим права и упрощающим установку владельца.

Как передает Gulf news, в 2024 году численность верблюдов, символа культурного наследия королевства, в стране оценивалась в 2,2 миллиона. Ежегодно в стране проходит фестиваль верблюдов имени Короля Абдулазиза — крупное спортивно-культурно мероприятие, привлекающее тысячи участников.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия открывает для иностранцев свой рынок капитала и недвижимости.