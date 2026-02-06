РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:43, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Паспорт верблюда вводят в Саудовской Аравии

    В королевстве сообщили о планах введения официальных паспортов верблюдов как необходимой меры для эффективного регулирования и управления одним из наиболее значимых культурно-экономических ресурсов страны, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Паспорт верблюда вводят в Саудовской Аравии
    Фото Canva/Kazinform

    По словам министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии, данная инициатива позволит улучшить контроль за правом собственности, повысить производительность и эффективность отрасли за счет создания централизованной и надежной справочной базы.

    Паспорт будет содержать данные о животном, породе, владельце, пройденной вакцинации. Он станет официальным документом при транспортировке и продаже животных, защищающим права и упрощающим установку владельца.

    Как передает Gulf news, в 2024 году численность верблюдов, символа культурного наследия королевства, в стране оценивалась в 2,2 миллиона. Ежегодно в стране проходит фестиваль верблюдов имени Короля Абдулазиза — крупное спортивно-культурно мероприятие, привлекающее тысячи участников.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия открывает для иностранцев свой рынок капитала и недвижимости.

    Теги:
    Саудовская Аравия Мировые новости
    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
    Сейчас читают