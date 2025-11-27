Иностранцам разрешат приобретать недвижимость в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия открывает свой рынок недвижимости для иностранцев с января 2026 г. В силу вступают поправки в закон, позволяющие иностранцам приобретать жилые и коммерческие объекты недвижимости в определенных зонах страны. Об этом пишет Bloomberg, передает корреспондент Kazinform.
В июле этого года Саудовская Аравия пересмотрела закон о владении имуществом в рамках программы по привлечению иностранных инвестиций и реализации национальной программы «Vision 2030».
Поправки в закон позволят иностранным гражданам приобретать жилую, коммерческую, сельскохозяйственную и промышленную недвижимость. А также участки земли под застройку. Изменения вступают в силу уже в январе 2026 года.
Власти Саудовской Аравии еще работают над картой специальных зон, в которых иностранцам будет разрешено покупать недвижимость. Однако уже известно, что такие зоны будут в Эр-Рияде, Джидде, и священных городах — Мекке и Медине. В последних приобретать недвижимость смогут только иностранцы-мусульмане. При этом доля собственности иностранцев будет ограничена 70-90%.
Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о запуске мега-проекта Мекке.