Иностранцам разрешат приобретать недвижимость в Саудовской Аравии

В июле этого года Саудовская Аравия пересмотрела закон о владении имуществом в рамках программы по привлечению иностранных инвестиций и реализации национальной программы «Vision 2030».

Поправки в закон позволят иностранным гражданам приобретать жилую, коммерческую, сельскохозяйственную и промышленную недвижимость. А также участки земли под застройку. Изменения вступают в силу уже в январе 2026 года.

Власти Саудовской Аравии еще работают над картой специальных зон, в которых иностранцам будет разрешено покупать недвижимость. Однако уже известно, что такие зоны будут в Эр-Рияде, Джидде, и священных городах — Мекке и Медине. В последних приобретать недвижимость смогут только иностранцы-мусульмане. При этом доля собственности иностранцев будет ограничена 70-90%.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о запуске мега-проекта Мекке.