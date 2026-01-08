Саудовская Аравия открывает свой рынок капитала для иностранцев

С целью продвижения усилий по привлечению капитала, Саудовская Аравия с 1 февраля этого года реализует крупнейшую в истории страны инициативу по либерализации финансового рынка.

В частности, Управление по рынкам капитала Саудовской Аравии отменяет режим Qualified Foreign Investor, что позволит всем иностранным инвесторам получить доступ к акциям, торгующимся на фондовой бирже Tawadul.

— Утвержденными поправками исключается принцип Qualified Foreign Investor и обеспечивается доступ всех категорий иностранных инвесторов к рынку без необходимости соответствия квалификационным требованиям, — говорится в сообщении саудовского финансового регулятора.

До внесения поправок доступ к торгующимся на бирже Tawadul акциям имели только крупные иностранные инвесторы (активы под управлением — 500 млн долларов США).

Как передает Gulf news, общий индекс акций Tawadul в прошлом году просел на 13%. На этом фоне власти страны намерены активизировать торговую активность привлечением иностранного капитала.

Ранее сообщалось, что с января текущего года Саудовская Аравия открывает свой рынок недвижимости для иностранцев.