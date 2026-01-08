РУ
    11:35, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Саудовская Аравия открывает свой рынок капитала для иностранцев

    Королевство снимает ограничение для иностранных инвесторов по доступу к фондовому рынку, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Gulf news

    С целью продвижения усилий по привлечению капитала, Саудовская Аравия с 1 февраля этого года реализует крупнейшую в истории страны инициативу по либерализации финансового рынка.

    В частности, Управление по рынкам капитала Саудовской Аравии отменяет режим Qualified Foreign Investor, что позволит всем иностранным инвесторам получить доступ к акциям, торгующимся на фондовой бирже Tawadul.

    — Утвержденными поправками исключается принцип Qualified Foreign Investor и обеспечивается доступ всех категорий иностранных инвесторов к рынку без необходимости соответствия квалификационным требованиям, — говорится в сообщении саудовского финансового регулятора.

    До внесения поправок доступ к торгующимся на бирже Tawadul акциям имели только крупные иностранные инвесторы (активы под управлением — 500 млн долларов США).

    Как передает Gulf news, общий индекс акций Tawadul в прошлом году просел на 13%. На этом фоне власти страны намерены активизировать торговую активность привлечением иностранного капитала.

    Ранее сообщалось, что с января текущего года Саудовская Аравия открывает свой рынок недвижимости для иностранцев.

