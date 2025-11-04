Пашинян намерен участвовать в парламентских выборах Армении

— Данным письмом выдвигаюсь на включение в пропорциональный список партии «Гражданский договор» на очередных парламентских выборах 2026 года, — написал Пашинян в опубликованном им сообщении в социальных сетях.

Согласно утвержденному графику, парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Главой предвыборного штаба правящей партии «Гражданский договор» назначен руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян. О намерении участвовать в предстоящих выборах ранее также заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян, отметив, что его команда готовится к кампании 2026 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Казахстан.