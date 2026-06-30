Партию зараженных пиломатериалов из России уничтожили в Петропавловске

В Петропавловске выявили и уничтожили партию пиломатериалов из России, зараженных карантинным вредителем — малым черным еловым усачом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Государственными инспекторами по карантину растений при проведении карантинного фитосанитарного контроля и надзора в городе Петропавловске выявлен факт ввоза из Российской Федерации партии пиломатериалов из древесины сосны, зараженной карантинным объектом — малым черным еловым усачом (Monochamus sutor L.).

Общий объем партии составил 33 кубических метра.

Факт заражения подтвержден заключением карантинной фитосанитарной экспертизы, проведенной РГП на ПХВ «Фитосанитария».

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области карантина растений в отношении ИП составлен административный протокол по части 2 ст. 400 Кодекса РК об административных правонарушениях, выдано предписание об устранении нарушений.

Постановлением суда предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Карантинная продукция уничтожена.

Ранее в рамках карантинного фитосанитарного контроля в РФ была возвращена партия свежих огурцов объемом шесть тонн.