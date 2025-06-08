Парня насильно увезли в военкомат в Костанае: что говорит полиция

Информация распространилась в местных СМИ. В публикации сообщается, что молодого человека насильно скрутили и отвезли в военкомат. При этом в кадре, просили прекратить съемку.

— Согласно словам свидетелей, его насильно увезли в военкомат. При этом, как утверждают очевидцы, сотрудники полиции не предъявили никаких документов и препятствовали видеосъемке происходящего, — говорится в описании к ролику.

В полиции сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям полицейских.

В Министерстве обороны по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста пояснили, что на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет — он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством.

— В связи с распространением в СМИ и социальных сетях видеоматериалов, касающихся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления, Министерство обороны сообщает следующее: призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу. Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт, — пишет пресс-служба.

Ранее казахстанского студента, обучающегося в Турции, насильно призвали на воинскую службу.

Напомним, первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате прокомментировал случаи насильственного призыва молодых людей в армию. Он заявил, что призывник имеет полное право обратиться в суд.

Также Султан Камалетдинов ответил на вопрос журналистов, почему молодые казахстанцы не хотят служить в армии.