Парламентская реформа: в Астане состоится пятое заседание Рабочей группы

В ходе заседания планируется обсудить вопросы, связанные с полномочиями Парламента в сфере кадровых решений.

Напомним, что на предыдущих заседаниях рабочей группы рассматривался широкий круг актуальных тем, включая наименование и полномочия будущего однопалатного Парламента, квалификационные требования к депутатам, порядок их избрания, вопросы квотирования, а также ключевые аспекты законодательной функции нового однопалатного законодательного органа.

Ранее в Астане состоялось четвертое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе под председательством Ерлана Карина.

Рабочая группа была образована Распоряжением Президента 8 октября прошлого года. Первое заседание состоялось 14 октября с участием Главы государства. В этот же день по поручению Президента на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov был открыт специальный раздел «Парламентская реформа» по сбору предложений от граждан по совершенствованию Парламентской системы.

2 декабря состоялось второе заседание Рабочей группы, на котором были рассмотрены вопросы формирования нового Парламента.

29 декабря на третьем заседании были обсуждены механизмы законотворческого процесса будущего Парламента.

В своем выступлении Госсоветник отметил, что широкое общественное обсуждение предстоящей реформы продолжается уже около полугода. Как подчеркнул Ерлан Карин, Парламентская реформа является частью инициированной Главой государства масштабной политической модернизации, включающей реализованные четыре пакета политических реформ 2019–2021 годов и Конституционную реформу 2022 года. В целом, все президентские реформы направлены на укрепление институциональной устойчивости государства, адаптацию политической системы к современным условиям.