    18:05, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Парламентская Ассамблея тюркских государств поддержала реформы Токаева

    Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) высоко оценила инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученные на V заседании Национального курултая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Парламентская Ассамблея тюркских государств поддержала реформы Токаева
    Фото: пресс-служба TURKPA

    В своем заявлении Генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Гасан отметил поддержку реформ, проводимых в Казахстане. Особое внимание уделено модернизации конституционной и парламентской системы, повышению эффективности государственного управления и усилению роли представительных институтов.

    — Ассамблея приветствует переход к однопалатному парламенту — Курултаю, расширение законодательных полномочий, создание новых консультативных структур, меры по инклюзивности политических процессов и развитию общественного диалога, — подчеркнул Генсек ТюркПА.

    В ТюркПА отметили, что реформы реализуются поэтапно, с учетом общественных запросов и готовности общества к изменениям, что обеспечивает их устойчивость и легитимность. Отмечается внимание к верховенству закона, прозрачности и подотчетности государственных органов, рациональному использованию бюджетных средств, эффективной борьбе с коррупцией, цифровизации и защите персональных данных граждан.

    Ассамблея также оценила сбалансированную внешнеполитическую и экономическую стратегию Казахстана, основанную на принципах справедливости и уважения международного права, способствующую укреплению региональной и глобальной стабильности.

    ТюркПА подтвердила стратегическую роль Казахстана в тюркском мире и готовность к обмену опытом и координации усилий в интересах устойчивого развития и благополучия народов тюркских государств.

    Напомним, 20 января в Кызылорде состоялся V Национальный курултай с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого Глава Государства объявил о масштабных реформах в политической жизни страны.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Мировые новости Национальный курултай
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
