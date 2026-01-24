Парламентская Ассамблея тюркских государств поддержала реформы Токаева

В своем заявлении Генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Гасан отметил поддержку реформ, проводимых в Казахстане. Особое внимание уделено модернизации конституционной и парламентской системы, повышению эффективности государственного управления и усилению роли представительных институтов.

— Ассамблея приветствует переход к однопалатному парламенту — Курултаю, расширение законодательных полномочий, создание новых консультативных структур, меры по инклюзивности политических процессов и развитию общественного диалога, — подчеркнул Генсек ТюркПА.

В ТюркПА отметили, что реформы реализуются поэтапно, с учетом общественных запросов и готовности общества к изменениям, что обеспечивает их устойчивость и легитимность. Отмечается внимание к верховенству закона, прозрачности и подотчетности государственных органов, рациональному использованию бюджетных средств, эффективной борьбе с коррупцией, цифровизации и защите персональных данных граждан.

Ассамблея также оценила сбалансированную внешнеполитическую и экономическую стратегию Казахстана, основанную на принципах справедливости и уважения международного права, способствующую укреплению региональной и глобальной стабильности.

ТюркПА подтвердила стратегическую роль Казахстана в тюркском мире и готовность к обмену опытом и координации усилий в интересах устойчивого развития и благополучия народов тюркских государств.

Напомним, 20 января в Кызылорде состоялся V Национальный курултай с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого Глава Государства объявил о масштабных реформах в политической жизни страны.



