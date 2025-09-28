РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:31, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Парламент Словакии принял поправку к конституции, которая признает только два пола

    В пятницу парламент Словакии принял поправку к конституции страны, которая признает только два пола: мужской и женский, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: wikipedia

    Кроме того, Словакия сохраняет суверенитет в вопросах «национальной идентичности» особенно в «фундаментальных культурно-этических вопросах».

    Новая поправка также делает усыновление детей практически невозможным для всех, кроме супружеских пар.

    Для принятия поправки, подготовленной правительством премьер-министра Словакии Роберта Фицо, требовалось большинство в три пятых голосов. Закон был принят 90 голосами в 150-местном Национальном совете.

    Конституция уже определила брак как «уникальный союз между мужчиной и женщиной», отмечает Euronews. Теперь для получения доступа к сексуальному образованию и обеспечения равной оплаты труда для мужчин и женщин требуется согласие родителей.

    Министр юстиции Борис Сушко заявил парламенту, что поправка должна укрепить традиционные ценности.

    О том, что страны Восточной Европы — «дружеские двери» для Казахстана в ЕС, читайте здесь.

    Теги:
    Словакия Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают