Парламент Словакии принял поправку к конституции, которая признает только два пола

Кроме того, Словакия сохраняет суверенитет в вопросах «национальной идентичности» особенно в «фундаментальных культурно-этических вопросах».

Новая поправка также делает усыновление детей практически невозможным для всех, кроме супружеских пар.

Для принятия поправки, подготовленной правительством премьер-министра Словакии Роберта Фицо, требовалось большинство в три пятых голосов. Закон был принят 90 голосами в 150-местном Национальном совете.

Конституция уже определила брак как «уникальный союз между мужчиной и женщиной», отмечает Euronews. Теперь для получения доступа к сексуальному образованию и обеспечения равной оплаты труда для мужчин и женщин требуется согласие родителей.

Министр юстиции Борис Сушко заявил парламенту, что поправка должна укрепить традиционные ценности.

