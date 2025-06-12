Страны Восточной Европы — «дружеские двери» для Казахстана в ЕС

— Как бы Вы охарактеризовали текущие отношения между Казахстаном и государствами Восточной Европы, включая Венгрию, Словакию, Болгарию, с руководством которых в конце мая и начале июня были проведены переговоры на высшем уровне? Существуют ли какие-то общие тенденции или отношения с каждой страной уникальны?

— Да, Вы верно заметили, что с одной стороны есть общие черты, с другой — уникальные особенности по направлению взаимодействия. В общих тенденциях — достаточно прагматичный характер сотрудничества. Казахстан строит свои отношения со странами Восточной Европы на развитии торговли, инвестиций, науки, технологий, образования. Между Венгрией, Словакией, Болгарией и Казахстаном нет идеологических противоречий, при этом формат взаимодействия в основном двусторонний.

Все три страны — члены ЕС и НАТО, при этом Казахстан работает с ними напрямую, не ограничиваясь рамками общеевропейских форматов. Вполне вероятно, это дает нам возможность пройти в «игольное ушко», то есть, не попасть под какие-то санкционные геополитические войны. Фокус отношений строится на экономике, энергетике, логистике.

Прежде всего, интерес Восточной Европы к нашей стране обусловлен местом Казахстана между Азией и Европой и его ролью как логистического, так и энергетического моста.

Казахстану же интересен, прежде всего, европейский рынок. Это инновации и технологии. И в целом с этими странами у нас достаточно позитивные контакты, здесь нет ни санкционного, ни геополитического давления.

С Венгрией у нас действительно особые отношения, это один из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Европе. С 2013 года действует стратегическое партнерство, происходят активные обмены на высшем уровне. Венгрия — инициатор и активный участник развития связи Казахстана с форматом Вышеградской группы. В экономике Венгрия очень активно проявляет интерес к урану, энергетическим ресурсам и сельхозпродукции. Интересна программа стипендий для казахстанских студентов Stipendium Hungaricum.

Фото: Акорда

Что касается Болгарии, то здесь все, скажем так, потише. Нет стратегического партнерства в плане документов, но достаточно доброжелательный тон отношений. Недавно как раз состоялся визит Президента, он торжественно был принят в Акорде. В целом идет достаточно активное развитие товарооборота, но интересно, что у нас Болгария гораздо больше покупает, чем мы у нее. Кроме того, Болгария рассматривает Казахстан как рынок сбыта и транзитную страну в рамках Среднего коридора. Этот интерес вылился в подписание меморандума.

Развиваются связи и в энергетике. Болгария, кстати, больше всего у нас покупает именно нефти. Есть определенные связи в сфере образования. Прекрасный пример: известный болгарский ученый, доктор Татьяна Дронзина — научный руководитель докторских диссертаций ряда действительно очень перспективных ученых в ЕНУ.

Словакия — это такой восходящий тренд. Страна активно продвигает в Казахстан зеленые технологии, IT, машиностроение. В целом Казахстану интересен и полезен словацкий опыт реформ в сфере взаимодействия с ЕС, потому что мы, как средняя держава, пытаемся развивать отношения с большим количеством партнеров и международных организаций.

В целом общие тенденции с Восточной Европой — это экономизация повестки, отсутствие геополитических противоречий и явный интерес к Среднему коридору. Из уникальных особенностей, то, что каждый имеет свои ниши: Словакия — это технологии и промышленное строительство; Болгария — это прагматика, энергетика и транспорт; а Венгрия — это все-таки политический лидер в регионе по отношению к Казахстану.

— Насколько важны страны Восточной Европы для Казахстана в контексте нашей внешней политики и экономических интересов?

— Страны Восточной Европы, несмотря на то, что не являются нашими стратегическими партнерами, за исключением Венгрии, можно назвать партнерами точечными, по определенным нишам. При этом они важны для нас как окно для диверсификации связей. Потому что Восточная Европа — это такое нейтральное поле внутри ЕС, в отличие от западной Европы, которая демонстрирует большое число идеологических барьеров. Указанные выше страны смотрят шире, и опять-таки они прекрасно показывают то, как работают державы среднего уровня.

Фото: Акорда

— Какие секторы экономики Вы бы назвали наиболее перспективными для сотрудничества между нашими странами?

— Казахстан здесь заинтересован в Среднем коридоре и в выходе на рынки ЕС, а восточноевропейские страны для нас в этом контексте выступают своеобразными «дружескими дверями». Безусловно, важен трансферт технологий, потому что Словакия и Венгрия — это конкретные источники промышленных, IT-решений.

Экономически это дополнительный, но не ключевой рынок, потому что объем торговли в 300-400 млн долларов в год — это не очень много. Хотя важны такие сектора, как фармацевтика (Болгария, Словакия), машиностроение и альтернативная энергетика (Словакия), образование (Венгрия, Болгария), сельское хозяйство (Болгария). И все это — новое окно возможностей.

Соответственно, политически это платформа для демонстрации многовекторности, в условиях формирования многополярного мира — это те самые горизонты новой системы международных отношений, которые формируются. Дело в том, что Венгрия, Болгария, Словакия часто ведут сегодня более сбалансированную политику в отношении Казахстана, и нам очень выгодно демонстрировать связи и продолжать налаживать контакты с ЕС, не ограничиваясь крупными игроками.

— На Ваш взгляд, какие шаги Казахстан может и должен предпринять для более эффективного развития отношений с государствами Восточной Европы?

— Здесь советую разложить, что называется, все яблоки по отдельным корзинам, потому что сейчас подход несбалансированный. Венгрия — «звезда», оно и понятно — у нас есть очень много того, что сближает исторически.

По другим странам линии менее активные. В ту же Венгрию нет прямого рейса, а в другие страны мы и вовсе добираемся «на перекладных». Это тоже актуальный момент. Нужна отдельная дорожная карта по каждой стране, чтобы не терять возможности.

Допустим, Словакия — это ниши IT, зеленая экономика, совместные проекты по этим направлениям очень перспективны. Недавно в Центральную Азию прибыл суперкомпьютер, сотрудничество в этой сфере тоже может иметь место.

Фото: Ақорда

Болгария — это энергетика и логистика. Здесь опять играет роль растущая значимость Среднего коридора. Речь здесь идет в первую очередь о нефти, цена на которую будет весьма волатильной в связи со сложной геополитической обстановкой.

Важна, безусловно, идентификация политического диалога, поддержка регулярных визитов на уровне президентов, премьер-министров, глав МИД. С той же Болгарией пока они достаточно эпизодические, за исключением встреч на полях крупных международных саммитов. Важно также участвовать в региональных форумах Восточной Европы, где все-таки Казахстан представлен пока слабо.

Необходимо развивать интенсивное взаимодействие с Вышеградской группой, стимулировать всевозможные обмены по линии мэров крупных городов, регионов, парламентов.

Обязательно нужна интенсификация образовательного партнерства, взаимные квоты по стипендиям. Перспективно будет создать программы двойных дипломов, сетевых магистратур: допустим, тот же IT, транспорт с вузами Словакии, энергетика — с Болгарией. Мы неплохо взаимодействуем в гуманитарной части, но не так часто слышим о каких-то технических программах.

Бизнес-кооперация: создавать инвестиционные площадки в рамках Среднего коридора, потому что сейчас европейские бизнесмены мало понимают, как заходить на казахстанский рынок через этот маршрут. Безусловно, это приоритет мягкой силы, потому что важно расширять культурные, научные обмены.

Неплохо было бы организовать научные конференции с акцентом на Восточную Европу и экспертные площадки.

Недавно, к примеру, прошел Think Tank форум Китая и Центральной Азии. Что-то подобное, типа Астана-клуба, нужно, думаю, организовать и в рамках сотрудничества с Вышеградским форматом.

Фото: akorda

— Какие возможности открываются сегодня и в перспективе для стран ЕС и Центральной Азии в части нашего взаимодействия с Восточной Европой?

— Европейский Союз достаточно активно сейчас начал работать по Центральной Азии. Европа здесь может сыграть своеобразную «прокси-роль». Соответственно, Казахстан через своих партнеров в Венгрии, Словакии и Болгарии, как лоббистов, может продавливать свои интересы через Брюссель.

Дальше, безусловно, Восточная Европа — это конечная точка Транскаспия. Соответственно, перспективным будет развитие логистических хабов, совместных транспортных предприятий. И здесь, возможно, следует создать индустриальные зоны с восточноевропейским участием. Как в Казахстане, так и Казахстана — в Восточной Европе. Тем более у нас уже есть хорошие примеры, связанные с Китаем.

Это, безусловно, зеленая экономика. Потому что Казахстан может привлекать опыт и инвестиции в Словакии и Венгрии в водород, ветроэнергетику ив энергоэффективность. Кроме того, это диджитал и IT. Допустим, Восточная Европа очень сильна в аутсорсинге IT-услуг. Здесь нужно создавать совместные IT-центры, которые могут работать на рынке Евразии.

Если вновь вернуться к суперкомпьютеру — это еще одно окно возможностей в части диверсификации образовательных полей, потому что это может стать нишей тех, кто не хочет или ищет что-то более интересное по сравнению с получением образования в России, в Китае или в Турции. Соответственно, это такая успешная и гибкая альтернатива для казахстанских студентов.